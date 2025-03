Sparfüchse, aufgepasst: Zu dieser Uhrzeit solltet ihr euren Flug buchen

Flüge sind nachts oft günstiger, wie eine Analyse von Opodo zeigt. Wer clever bucht, kann erheblich sparen und den Traumurlaub günstiger gestalten.

Die Suche nach dem idealen Zeitpunkt, um Flüge möglichst günstig zu buchen, kann eine Herausforderung sein. Die Reiseplattform Opodo hat sich dieser Frage angenommen und wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die Reisenden helfen können, bares Geld zu sparen.

Flugpreise schwanken erheblich je nach Buchungszeitpunkt, und die Analyse von Opodo zeigt, dass insbesondere Buchungen in der Nacht deutliche Preisvorteile bieten. So sind Flüge in die USA um 2 Uhr nachts am preiswertesten, mit durchschnittlichen Kosten von rund 530 Euro. Im Vergleich dazu kostet eine Buchung um 10 Uhr morgens bis zu 721 Euro. Wer nach Japan reisen möchte, sollte sein Ticket um Mitternacht sichern, da es dann 906 Euro kostet, während der Preis um 3 Uhr auf 1.482 Euro steigt. Ähnlich verhält es sich bei Flügen nach Thailand, die um 3 Uhr morgens mit 818 Euro am günstigsten sind, im Gegensatz zu 1.047 Euro um 5 Uhr.

Europäische Ziele

Auch innerhalb Europas können Reisende von nächtlichen Buchungen profitieren. Flüge nach Spanien, Griechenland und Frankreich sind um 2 Uhr nachts besonders erschwinglich. Beispielsweise kostet ein Flug nach Spanien zu dieser Zeit 243 Euro, während der Preis um 6 Uhr auf 280 Euro steigt. Nach Griechenland zahlt man um 2 Uhr 306 Euro, im Gegensatz zu 335 Euro um 9 Uhr. Für Frankreich ergibt sich ein ähnliches Bild: Um 2 Uhr kostet der Flug 219 Euro, während er um 7 Uhr 269 Euro kostet. Italienreisende sollten um 1 Uhr nachts buchen, um den besten Preis von 239 Euro zu erzielen, da der Preis um 4 Uhr auf 282 Euro ansteigt. Für die Türkei ist die Buchung um 4 Uhr morgens mit 259 Euro am günstigsten, im Vergleich zu 283 Euro um 23 Uhr.

Bedeutung des Wochentags

Der Wochentag spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Preisgestaltung. Opodos Daten legen nahe, dass bestimmte Tage besonders günstige Buchungen ermöglichen, wobei dies je nach Reiseziel variieren kann.

Um die besten Preise zu erzielen, empfiehlt es sich also, die Flugbuchungen strategisch zu planen und die von Opodo ermittelten Zeiten zu beachten. So lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen, und der Traumurlaub wird ein wenig günstiger.