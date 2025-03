Knaller: Steht Harry Kane vor Mega-Wechsel?

Ein Transferbeben erschüttert die Bundesliga: Harry Kane erwägt trotz Titelschancen den Abschied vom FC Bayern. Ein Wechsel nach England könnte bevorstehen!

Harry Kane sorgt erneut für Schlagzeilen in der Fußballwelt. Der Stürmer, der vor zwei Jahren von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München wechselte, könnte die Bundesliga möglicherweise schon im kommenden Sommer verlassen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Kane kurz davor steht, mit den Bayern seine erste Meisterschaft in Deutschland zu gewinnen. Ein prestigeträchtiges Double, inklusive Champions-League-Titel, ist ebenfalls in greifbarer Nähe. Trotz dieser Aussichten könnte der 31-jährige Engländer seine Zukunft erneut in England sehen.

Kanes Vertragssituation beim FC Bayern ist klar: Sein Vertrag läuft bis 2027, und eine beträchtliche Ablösesumme wäre für seinen Wechsel erforderlich. Sein Marktwert wird auf etwa 90 Millionen Euro geschätzt, und er hat eine Ausstiegsklausel, die den Münchnern das Schicksal erspart, das sie bei Robert Lewandowskis kostengünstigem Wechsel hinnehmen mussten.

⇢ Champions League: Bayerns Sieg ebnet Weg zu „Finale dahoam“

Rückkehr nach England?

Bereits im Winter sprach Kane offen über seine Frustration, in Deutschland noch keinen Titel errungen zu haben, und deutete an, eines Tages nach England zurückzukehren. Berichte der spanischen Zeitung „El Nacional“ suggerieren, dass dieser Tag möglicherweise schneller kommen könnte als gedacht. Kane könnte bereits für die nächste Saison eine Rückkehr auf die britische Insel ins Auge fassen. Trotz seiner Aussage, glücklich in München zu sein, bleibt unklar, ob er sich den Spekulationen über eine Ablösesumme von 76 Millionen Euro im Sommer oder 65 Millionen Euro im Winter anschließen wird.

Vor seinem Wechsel zu Bayern München war oft von einem Transfer zu Manchester United die Rede. Nun jedoch scheint ein Wechsel zum FC Liverpool zur Debatte zu stehen. Die „Reds“, derzeit unter der Leitung von Coach Arne Slot auf Meisterkurs, könnten in Kane eine ideale Verstärkung sehen. Besonders, da Mohamed Salah im Sommer seinen Abschied plant und man mit der Leistung des aktuellen Stürmers Darwin Nunez unzufrieden ist.

Ein Torjäger von Kanes Kaliber könnte den potenziellen Verlust von Salah mehr als wettmachen und die Hoffnungen der Liverpooler Fans befeuern.