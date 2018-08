Estrada-Streit: Aca Lukas stärkt Andreana Čekić den Rücken

Der Modesigner Saša Vidić ist dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Als neuestes Ziel suchte er sich Andreana Čekić aus, mit der er bereits seit einigen Wochen einen medialen Krieg führt. Auf seine letzten bösen Worte gegen die Sängerin reagierte jedoch auch ihr Gesangskollege Aca Lukas, der sich für Čekić stark machte.

Bereits vor einigen Wochen sorgte Vidićs Kommentar, dass Čekić Toiletten in Wien geputzt habe und ihr wegen des Ammoniaks alle Haare ausgefallen seien, endgültig für einen Krieg zwischen den Beiden. (KOSMO berichtete)

LESEN SIE AUCH: Andreana Čekić: „Als Wienerin habe ich es in Belgrad oft schwer“ Jeder kennt Andreana und ihre Mega-Hits, wie „Kraljica u zlatu“, „Blago suzama“ und „Neraspoložena“. Weniger bekannt ist allerdings die Tatsache, dass die berühmte Sängerin als Kleinkind nach Wien kam und hier ihre gesamte Jugend verbrachte. Wie es war, in Österreich aufzuwachsen und wie steinig ihr Weg zum Gesangsolymp des Balkans war, haben wir Andreana im exklusiven Interview gefragt.

Nun ging der Streit in die zweite Runde. In einem serbischen Tabloid kommentierte Vidić das Aussehen der Balkan-Stars. Darunter befand sich auch Andreana Čekić, die in der Kategorie „Fail der Woche“ landete.

„Malefiz, worin liegt dein Problem? Du möchtest eine heiße Maus sein? Und in all dem siehst du auch weiterhin wie ein Besen, bzw. Wischmopp aus! Oder wolltest du Ceca imitieren? Davon kannst du nur träumen, sie ist 15 Millionen Lichtjahre vor dir! Setz dich hin und sei ruhig – das habe ich dir bereits das letzte Mal gesagt“, kommentierte der Modedesigner und fügte hinzu:

„Ich würde dich nicht einmal bewerten, allerdings hatten wir diese Woche niemand hässlicheren als dich für diese Rubrik. Aber wenn wir uns ehrlich sind, dann gibt es nichts Hässlicheres und schlechter Angezogenes als dich.“

Andreana schoss zurück

„Okay, dann fangen wir an … in der letzten „Bewertung“ sprichst du davon, dass ich hexenartig bin und auf der anderen Seite davon, dass ich versuche, wie Ceca auszusehen. Woher kommt dieser Wiederspruch und Kontext? Ah ja… ich erinnere mich! Liegt der Grund dafür vielleicht nicht darin, dass du von Ceca ‚abgeschossen‘ wurdest? Von der Frau, die dich gemacht hat, dein wahrer (vielleicht auch der einzige) Freund war, die dich ausgehalten und über Wasser gehalten hat, sodass du nicht total in deinem Abfall erstickst?“, konterte die Sängerin.

Zudem schrieb Čekić auf Instagram, dass der einzige Grund für diesen verbalen Schlagabtausch mit Vidić jener sei, dass sie sich ihre Schwangerschaft aufgrund von PR-Zwecken ausgedacht hatte. „Du solltest dich schämen!“, fügte sie hinzu.

LESEN SIE AUCH: Serbischer Designer disst Andreana Čekić und Diaspora – Sängerin schlägt zurück! Der Modesigner Saša Vidić ist dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, allerdings steht ihm auch die bekannte Balkansängerin Andreana Čekić diesbezüglich in nichts nach. Was folgt ist ein Schlagabtausch, der ganz besonderen Art. Mit seinen Beleidungen gegen Čekić zog er die gesamte Wiener BKS-Diaspora in den Dreck zog.

Lukas unterstützt Kollegin

Zu diesem Schlagabtausch zwischen Čekić und Vidić nahm auch der Balkan-Star Aca Lukas Stellung: „Auf Zorn und Bosheit immer mit Redegewandtheit! Bravo, meine Freundin! Das ist meine Schule! Lukas!!! Unterstützung für Andreana! (Mein Herr, wenn man dich überhaupt so nennen kann: jemanden beleidigen bedeutet nicht, eloquent zu sein! Weniger Bösartigkeit und persönlicher Unzufriedenheit – dann wird auch das Leben schöner).“