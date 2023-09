EU-Kommission möchte Verlängerung der Zulassung von Glyphosat

Die EU-Kommission hat jüngst in Brüssel einen Vorschlag zur Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat auf den Tisch gelegt. Der Vorschlag sieht vor, das Herbizid für weitere zehn Jahre in der gesamten Europäischen Union zuzulassen. Die Entscheidung, die auf weitreichende Auswirkungen hindeutet, wird jedoch erst Mitte Oktober erwartet.

Die EU-Kommission hat in ihrem Vorschlag bestimmte Bedingungen für den Einsatz von Glyphosat in der EU festgelegt. Dazu gehören Maßnahmen zur Risikominderung, um zu verhindern, dass das Herbizid bei der Anwendung stark verweht wird. Auch dürften Mitgliedstaaten weiterhin auf nationaler Ebene Produkte verbieten, die Glyphosat enthalten. In Österreich beispielsweise gilt bereits ein Teilverbot auf sensiblen Flächen und im nicht-beruflichen Bereich.

Lebensmittelsicherheit

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sieht die Risiken, die sie untersucht hat, als nicht so groß an, dass eine weitere Zulassung untersagt werden müsste. Ungeklärt sind laut EFSA jedoch einige Aspekte, wie ernährungsbedingte Risiken für Verbraucher und die Bewertung der Risiken für Wasserpflanzen.

Die Kontroverse um Glyphosat wird durch eine aktuelle Studie des PAN Europe (Pestizid Aktions-Netzwerk) im Auftrag der Grünen/EFA-Fraktion im EU-Parlament angeheizt. Die Studie wies das Mittel in Gewässern in elf von zwölf EU-Staaten nach, darunter auch Österreich. Laut der grünen EU-Abgeordneten Sarah Wiener sind 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gegen Glyphosat.

Krebserregend

„Das wahrscheinlich krebserregende Gift Glyphosat hat schon längst nichts mehr auf unseren Äckern und Tellern verloren. Glyphosat für weitere zehn Jahre in Europa zuzulassen, wäre schlicht fahrlässig und eine Gefahr für unsere Gesundheit und die Natur“, warnt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace. Er fordert den zuständigen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig auf, gegen die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung zu stimmen.

Während die Diskussion um die Zulassungsverlängerung von Glyphosat weitergeht, bleibt die endgültige Entscheidung noch aus. Die Mitgliedstaaten müssen der Verlängerung final zustimmen. Diese Entscheidung wird nicht vor Mitte Oktober erwartet, möglicherweise sogar später. Die Kontroverse um Glyphosat zeigt, dass die Frage nach der Sicherheit von Pflanzenschutzmitteln und deren Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen weiterhin ein zentrales Thema in der EU bleibt.