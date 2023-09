Ludwig versichert: Fernwärmepreise ab Mitte Oktober spürbar günstiger

Inmitten anhaltender Kritik an den „astronomischen“ Fernwärmepreisen kündigt Bürgermeister Michael Ludwig eine weitere Preisreduktion ab Mitte Oktober an. Während die Wien Energie weiterhin hohe Gewinne verzeichnet, bleibt die Frage nach einer Liberalisierung des Fernwärmemarktes drängend.

Die anhaltend hohen Fernwärmepreise der Wien Energie haben in den letzten Monaten immer wieder für Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Die Opposition kritisierte erneut die vermeintlich „astronomischen“ Vorschreibungen und Rechnungen, die auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. Besonders die Wiener Grünen führten ins Feld, dass Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ im Vorjahr einer drastischen Preiserhöhung von 92 Prozent zugestimmt hatte, wie es Parteichef Peter Kraus unmissverständlich formulierte. Angesichts der aktuellen Marktlage sei es dringend an der Zeit, die sinkenden Marktpreise rasch an die Haushalte weiterzugeben.

Reduzierung um 20 Prozent

Während eines ORF-„Sommergesprächs“ in „Wien heute“ betonte Michael Ludwig, dass bereits eine Reduzierung um 20 Prozent auf den Grundpreis erfolgt sei, welche bereits im Frühjahr von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) angekündigt wurde. Doch Ludwig kündigte darüber hinaus eine weitere Preisreduktion an, die Mitte Oktober „spürbar bei den Haushalten ankommen“ soll. Leider gab er noch keine konkreten Informationen darüber, wie hoch dieser Rabatt sein wird oder in welcher Form er gestaltet sein wird. Die genauen Einzelheiten bleiben vorerst abzuwarten.

Die Wien Energie vermeldete im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von beeindruckenden 386 Millionen Euro. Als Begründung für die anhaltend hohen Fernwärmepreise führt das Unternehmen an, dass sie langfristig Gas am Markt beschaffen müssen. Auch in den Monaten des Vorjahrs, in denen die Preise besonders hoch waren. Diese zusätzlichen Kosten müssen gedeckt werden, was sich zwangsläufig auf die Endkundenpreise auswirkt. Im Gegensatz zu Strom- und Gasnutzern haben die Fernwärmekunden in Wien keine Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln.