Europa im Sparmodus: So sparen jetzt die Länder

Diese drei Dinge könnten in der nächsten Zeit das Hauptthema in den Nachrichten sein: Konkurs, Abschalten der Ampel nachts und der Zusammenbruch des Aktienmarktes.

Was uns nach der Inflation erwartet, ist schwierig vorherzusagen. Einige EU-Mitglieder haben die Energiekrise bereits zum erstrangigen nationalen Problem ernannt.

Deutschland rationalisiert den Verbrauch; Heißes Wasser und Heizung in Freibädern wird gespart, die Anzahl der öffentlichen Beleuchtungskörper wird reduziert und Minister empfehlen eine kürzere Dusche zu nehmen…

Die Stadt Dippoldiswalde, nahe der tschechischen Grenze, setzt schon einige Methoden ein, wie etwa Nutzung von heißem Duschwasser nur zwischen 4 Uhr und 8 Uhr und 11 bis 13 Uhr. Vonovia, der größte Immobilienvermieter in Deutschland, kündigt an, dass die Heizung nachts auf 17 Grad Celsius reduziert wird.

Einzelne setzen sich ebenso ein und schlagen verschiedene Strategien vor. Der Präsident des Deutschen Stadtrats fordert beispielsweise die Stadtverwaltung auf, die Straßenbeleuchtung und Ampeln nachts abzuschalten, heißes Wasser in öffentlichen Gebäuden, Museen und Sportzentren abzudrehen, die Beleuchtung historischer Gebäude und Sehenswürdigkeiten einzustellen, die Temperatur an der Klimaanlage zu erhöhen usw.

(FOTO: iStock)

In Schulen im Lahn-Dill-Kreis gibt es bereits kein heißes Wasser. Düsseldorf hat die Pools in Münster-Therme komplett geschlossen. Eine bessere Situation ist in Berlin, wo “nur” die Thermostate in den Pools ausgeschaltet wurden.

Eine hohe Nachfrage nach Holzöfen und Kraftstoff-Kanistern ist bemerkbar oder es werden alte Öfen wieder aufgebaut. Der Verkauf von Brennholz, Pellets und Kohle stieg enorm an.

In Deutschland sind die Energiekosten für Haushalte explodiert, und zwar für eine 4 –Köpfige-Familie auf 200 % bzw. auf 3.800 Euro pro Jahr. Die dramatischsten Kosten werden jedoch der Rationalisierung des Industrieverbrauchs und der darauf folgenden Reduktion der Industrieproduktion zugeschrieben.

Deutschland ist das beste Beispiel dafür, dass die Energiekrise sogar gut situierte EU-Länder mit Reserven treffen kann.