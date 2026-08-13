Europas größter Schmetterling lebt mitten in Wien

Im Tiergarten Schönbrunn lebt Europas größter Schmetterling – und er ist längst kein Einzelgänger mehr.

Im Tiergarten Schönbrunn leben Schwärmer und Spanner – doch wer nun an Voyeure denkt, liegt falsch: Gemeint sind Schmetterlinge. Als Bestäuber, als Nahrungsquelle für Vögel und Fledermäuse sowie als empfindliche Indikatoren für den Zustand der Natur kommt ihnen ökologisch eine zentrale Rolle zu. In Österreich sind rund 4.000 Arten erfasst, wobei mit etwa 3.800 Vertretern der weitaus größte Teil zu den Nachtfaltern zählt.

Systematisches Monitoring

Von April 2024 bis Mai 2026 wurde auf dem Gelände des Tiergartens Wien-Hietzing systematisch erhoben, welche Schmetterlingsarten dort heimisch sind – mit einem besonderen Augenmerk auf nachtaktive Vertreter. Denn obwohl viele Menschen beim Stichwort Schmetterling zunächst an farbenfrohe Tagfalter denken, sind mehr als 90 Prozent aller Arten tatsächlich nachtaktiv. Am Ende des Untersuchungszeitraums standen 134 dokumentierte Arten zu Buche: zwölf Tagfalter und 122 Nachtfalter.

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Besondere Entdeckungen

Zu den nachgewiesenen Arten zählen unter anderem der Lindenschwärmer und das Blausieb. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Wiener Nachtpfauenauge – der größte Schmetterling Europas. Mit einer Flügelspannweite von 10 bis 14 Zentimetern gehört der Nachtfalter aus der Familie der Pfauenspinner zu den eindrucksvollsten heimischen Arten. Da im Tiergarten sowohl Kokons als auch ausgewachsene Exemplare entdeckt wurden, ist davon auszugehen, dass sich die Art dort erfolgreich fortpflanzt.

Für das Monitoring setzte Schmetterlingsexperte Dr. Alexander Dostal ein breites methodisches Spektrum ein: von nächtlichen Lichtstellen und Licht-Kübelfallen bis hin zur Untersuchung abgestorbener Baumstämme.