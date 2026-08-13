Illegales Rennen und Tempo 162 km/h: Vier Führerscheine weg

Eine Nacht, vier Raser, null Einsicht: Im Großraum Linz lieferten sich Lenker waghalsige Fahrten – mit drastischen Folgen.

In der Nacht auf Donnerstag gerieten im Großraum Linz gleich mehrere Fahrzeuglenker ins Visier der Polizei. Auf der B1 Salzburger Straße bei Leonding beobachteten Beamte im Rahmen eines Verkehrsschwerpunktes zwei Autos, die sich offenkundig ein illegales Rennen auf öffentlicher Straße lieferten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei Geschwindigkeiten von bis zu 145 km/h fest – auf einem Abschnitt, auf dem lediglich 70 km/h erlaubt sind.

Als Lenkerin des einen Fahrzeugs wurde eine 23-jährige Afghanistatstämmige aus Linz identifiziert, am Steuer des anderen saß ein 18-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land. Beiden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, beide werden angezeigt.

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Seit 1. März 2024 können in Österreich bei besonders rücksichtsloser Raserei Fahrzeuge beschlagnahmt und in weiterer Folge auch versteigert werden. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 80 km/h im Ortsgebiet oder mehr als 90 km/h außerorts ist eine Beschlagnahme des Fahrzeugs möglich.

Raser auf A25

Bereits in derselben Nacht hatten Beamte der Autobahnpolizei auf der A25 bei Marchtrenk im Bezirk Wels-Land zwei weitere Raser aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23 Uhr führten sie dort Lasermessungen durch – und wurden rasch fündig: Ein 27-jähriger Brite raste durch den Baustellenbereich mit 162 km/h, obwohl dort eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt.

Kurz darauf erwischten die Beamten im selben Abschnitt einen Lenker aus Rumänien, der mit 158 km/h gemessen wurde. Auch für diese beiden Männer endete die Fahrt an Ort und Stelle – die Polizei stellte ihre Führerscheine vorläufig sicher und erstattete Anzeige.