Mülllager in Flammen: Großeinsatz mit 16 Feuerwehren

Mitten in der Nacht loderten die Flammen über Mettmach – ein Großbrand hielt 16 Feuerwehren stundenlang in Atem.

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem Großeinsatz nach Mettmach im Bezirk Ried im Innkreis gerufen. Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma hatte Müll Feuer gefangen – die Flammen breiteten sich rasend schnell aus und waren noch aus großer Entfernung sichtbar.

Alarmstufe 3

Laut einem Bericht der OÖ Nachrichten erwies sich das gelagerte Material als extrem leicht entflammbar, weshalb umgehend Alarmstufe 3 ausgelöst wurde. Bis in die frühen Morgenstunden kämpften insgesamt 16 Feuerwehren gegen das Feuer.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auch Landwirte aus der näheren Umgebung eilten zur Unterstützung herbei und transportierten mit ihren Jauchefässern dringend benötigtes Löschwasser heran. Erst gegen 6.30 Uhr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen – Entwarnung konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht gegeben werden.

Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.