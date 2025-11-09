Ex-Bürgermeister von Split warnt: „System hat eine Atmosphäre der Angst und Gleichgültigkeit geschaffen“

Mit einem flammenden Appell für Vernunft und Humanismus positioniert sich Splits Ex-Bürgermeister Ivica Puljak gegen ein System, das Macht als Beute betrachtet und Angst schürt.

Ivica Puljak, der frühere Bürgermeister von Split, hat in einem Facebook-Beitrag einen leidenschaftlichen Appell für Vernunft und Humanismus als gesellschaftliche Grundwerte formuliert. In seinem Statement kritisiert er das vorherrschende System, in dem Macht lediglich als Beute betrachtet werde und das eine Atmosphäre der Angst und Gleichgültigkeit geschaffen habe. Den politischen Eliten gehe es weder um Ideologie noch um Werte, sondern ausschließlich um persönliche Vorteile, so Puljak. Dabei betont er, dass seine Kritik nicht nur „die anderen“ betreffe, sondern die gesamte Gesellschaft.

Der einzige zukunftsfähige Weg sei für ihn das konsequente Festhalten an Vernunft und Humanismus – jenen Grundpfeilern, die die moderne Welt aufgebaut hätten. Puljak warnt eindringlich: Wer zu Gewalt aufrufe oder Hass rechtfertige, untergrabe genau diese fundamentalen Werte unserer Gesellschaft.

Humanistische Grundwerte

In seinen Ausführungen hebt der Ex-Bürgermeister hervor, dass echter Humanismus Menschen unabhängig von Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder kulturellem Hintergrund verbinde. „Ein wahrer Humanist wird nicht nur alle Menschen akzeptieren, sondern sich auch für ihre Rechte und ihr Wohlergehen einsetzen – ungeachtet der Konsequenzen“, erklärt Puljak. Er zieht dabei Parallelen zu christlichen Werten und zitiert Jesus mit den Worten: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“ Dieses Gebot, so Puljak, beziehe sich auf alle Menschen ohne Unterschied.

Wissenschaft und Vernunft stehen für Puljak im Zentrum unserer Zivilisation. „Nur vernünftige Entscheidungen – sowohl individuelle als auch kollektive – können uns Wohlstand und eine bessere Zukunft sichern“, schreibt er. Als größte Herausforderungen der Menschheitsgeschichte identifiziert er den Klimawandel und die künstliche Intelligenz. Die Menschheit werde nur dann weiter gedeihen können, wenn „wir die Grundlagen der Vernunft und des Humanismus stärken und unsere Entscheidungen auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen“.

Kroatiens Herausforderungen

Besonders dringlich sei die Rückbesinnung auf humanistische und rationale Werte in Kroatien und den Nachbarländern, betont Puljak. „Viele ziehen uns in die falsche Richtung. Aus Gier und Unersättlichkeit instrumentalisieren sie die Ängste gewöhnlicher Menschen“, führt er aus. Diese Ängste wurzeln in traumatischen Episoden unserer Vergangenheit, die tatsächlich schrecklich waren.

Abschließend appelliert Puljak an alle vernünftigen und mutigen Menschen, ihre Stimme zu erheben.

„Es ist Zeit, klar Position zu beziehen – für Humanismus und Vernunft. Denn wenn wir schweigen, wird die Dunkelheit für uns sprechen“, mahnt der Politiker.