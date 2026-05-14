Ex-Kellner mit 19 Toren – Rapid jagt dänischen Torjäger

Ein Torjäger, ablösefrei und heiß begehrt – Rapid hat einen Stürmer im Visier, der den Angriff neu definieren könnte.

Noch läuft die Saison, doch in Wien-Hütteldorf denkt man längst weiter. Rapid arbeitet mit Nachdruck an der Zusammenstellung des Kaders für die nächste Spielzeit – und im Sturmzentrum könnte sich die entscheidende Weiche bald stellen. Seit der schweren Knieverletzung von Claudy Mbuyi ist der Handlungsbedarf im Angriff unübersehbar. Ein Name steht dabei ganz oben auf der Liste der Verantwortlichen: Tonni Adamsen.

Der 31-jährige Däne ist bei Silkeborg IF seit Jahren eine verlässliche Torgarantie und hat sich mit konstant starken Leistungen in den Fokus mehrerer Vereine gespielt. In der laufenden Saison kommt er auf 19 Treffer und sieben Vorlagen in 37 Pflichtspieleinsätzen. Besonders reizvoll aus Wiener Sicht: Im Sommer wäre Adamsen ablösefrei zu haben.

Rapids Ausgangsposition

Berichten aus Dänemark zufolge soll Rapid in diesem Werben bereits eine gute Ausgangsposition einnehmen. Das dänische Medium „Bold“ meldete zuletzt, dass sich Adamsen bereits für einen Wechsel nach Wien-Hütteldorf entschieden haben soll. Aus österreichischer Sicht ist die Situation allerdings noch nicht so klar gezeichnet – eine endgültige Einigung steht demnach noch aus.

Medizincheck und Unterschrift lassen weiter auf sich warten. Zudem ist der Weg zum Abschluss alles andere als frei: Mit Brøndby IF und Interessenten aus Saudi-Arabien buhlen namhafte Konkurrenten um den Stürmer – finanziell könnten diese Alternativen für Rapid zu einem ernsthaften Problem werden. Als mögliches Zünglein an der Waage gilt Rapids Cheftrainer Johannes Hoff Thorup. Der Landsmann kennt Adamsen aus dem dänischen Fußball bestens und beobachtet dessen Laufbahn seit Jahren. Mehrfach soll er bereits versucht haben, den Angreifer in eines seiner Teams zu holen.

Adamsens langer Weg

Adamsens Weg nach oben verlief dabei nicht auf der Überholspur. Während Altersgenossen früh reüssierten, arbeitete er sich beharrlich durch den Fußball – zwischenzeitlich soll er seinen Lebensunterhalt sogar als Kellner mitfinanziert haben.

Heute blickt er auf eine eindrucksvolle Bilanz zurück: 65 Tore und 24 Assists in 156 Pflichtspielen für Silkeborg sprechen für sich.