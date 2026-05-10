350. Wiener Derby: Großeinsätze der Polizei bereits vor Anpfiff (VIDEOS)

Vor dem 350. Wiener Derby eskaliert die Lage noch vor dem Anpfiff – und das mitten in einem Gemeindebau.

Das 350. Wiener Derby steht an – und der Countdown läuft. Sonntag, 17 Uhr, Allianz Stadion: Rapid gegen Austria. Die Brisanz ist diesmal besonders hoch, denn zwei Runden vor Saisonende ist der Meistertitel für beide Klubs bereits außer Reichweite.

In der Tabelle trennt die Erzrivalen gerade einmal ein Punkt – Grün-Weiß auf Rang vier, die Veilchen dahinter auf Platz fünf. Und genau dieser eine Zähler könnte über Europacup oder Zittern entscheiden. Wer als Vierter ins Ziel kommt, hat das Conference-League-Ticket in der Tasche und steigt direkt in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Der Fünfte hingegen muss den Umweg über das Bundesliga-Play-off nehmen und sich dort gegen einen Vertreter der Qualigruppe um den letzten österreichischen Startplatz duellieren.

Eskalation vor Derby

Schon vor dem Anpfiff herrschte rund um das Duell erheblicher Zündstoff. Hunderte Austria-Anhänger versammelten sich in Wien-Innere Stadt zum Fanmarsch, Startpunkt war der Karlsplatz. Von dort setzte sich der Zug in Bewegung – Ziel: Wien-Hütteldorf.

Doch noch bevor die Fans das Stadion erreichten, kam es zu einem Zwischenfall. Laut „Heute“ eskalierte die Situation im Hugo-Breitner-Hof auf Höhe der Linzer Straße, unmittelbar hinter dem Rapid-Stadion. Unbekannte sollen demnach Pyrotechnik in Richtung der Heimfans geworfen haben.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und räumte die Austria-Anhänger schließlich aus dem Gemeindebau.