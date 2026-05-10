ESC-Skandal: Israel wegen Stimmen-Manipulation verwarnt

Vor dem ESC 2026 gibt es bereits den ersten offiziellen Eklat – und Israel steht im Zentrum.

Die Europäische Rundfunkunion hat den israelischen öffentlich-rechtlichen Sender KAN offiziell verwarnt. Auslöser ist eine Online-Werbekampagne rund um den Eurovision Song Contest 2026, die nach Einschätzung der EBU geeignet gewesen wäre, das Televoting in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Die Organisation wirft KAN vor, durch eine groß angelegte Social-Media-Offensive gezielt Stimmenmobilisierung betrieben zu haben – und sieht dabei auch externe Stellen sowie staatlich unterstützte Initiativen als möglicherweise beteiligt an, was künftig ausdrücklich unterbunden werden soll.

Noam Bettans Clips

Im Mittelpunkt der Kritik stehen Werbeclips des israelischen ESC-Kandidaten Noam Bettan. Auf YouTube kursierten Videos, in denen der Sänger sein Publikum direkt dazu aufforderte, alle zehn verfügbaren Stimmen ausschließlich für Israel zu vergeben. Die Clips wurden in 13 Sprachen produziert und vor allem als Vorschaltvideos vor ESC-bezogenen Inhalten ausgespielt.

Hintergrund ist, dass die EBU nach den Diskussionen um das Televoting beim ESC 2025 neue Regelungen verabschiedet hatte, die sowohl unverhältnismäßige Werbemaßnahmen als auch gezielte Massenmobilisierung beim Abstimmungsprozess ausdrücklich untersagen. Die EBU erklärte, umgehend reagiert zu haben. In einem offiziellen Statement heißt es: „Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass Videos veröffentlicht und verbreitet worden waren, in denen der Künstler, der KAN vertritt, dazu aufrief, zehnmal für Israel abzustimmen.“

Binnen zwanzig Minuten sei die israelische Delegation kontaktiert und zur sofortigen Entfernung der Videos aufgefordert worden. Dem sei laut EBU auch nachgekommen worden.

Formelle Verwarnung

KAN rechtfertigte sich mit dem Hinweis, die Kampagne sei allein auf Initiative von Noam Bettan entstanden und stehe in keinem Zusammenhang mit externen Gruppen oder Lobbyorganisationen. Die EBU ließ dieses Argument jedoch nicht als Entlastung gelten und sprach die formelle Verwarnung aus. In der Stellungnahme heißt es weiter: „Wir haben eine formelle Verwarnung an KAN ausgesprochen; wir werden deren Werbeaktivitäten weiterhin genau beobachten und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreifen.“

Welche Sanktionen bei erneuten Verstößen konkret drohen würden, ließ die EBU bewusst offen. Die beanstandeten Clips sind inzwischen nicht mehr abrufbar. ESC-Direktor Martin Green kündigte darüber hinaus an, die Werbe- und Promotionaktivitäten aller 35 teilnehmenden Länder künftig lückenlos zu beobachten.