Muttertag wird zum Verkehrschaos: Drei Events legen Wien lahm

Wien steht am Muttertag unter Ausnahmezustand: ESC, Laufevent und Derby treffen aufeinander – die Stadt wird zur Verkehrsfalle.

Wer am Muttertag, dem 10. Mai, mit dem Auto durch Wien unterwegs sein möchte, muss mit erheblichen Behinderungen rechnen. Gleich drei Großveranstaltungen – der Eurovision Song Contest, der Wings for Life Run und das Fußballderby zwischen Rapid und Austria – sorgen für weitreichende Straßensperren und Staus. Der ÖAMTC rät, wo immer möglich auf U-Bahnen umzusteigen oder die Stadtautobahnen für großräumige Umfahrungen zu nutzen. Die Wiener Linien rechnen mit rund 500.000 Fans beim Eurovision Song Contest und verdichten daher die Intervalle bei den U-Bahnen sowie verlängern anlassbezogen einzelne Straßenbahnlinien.

Sperren ab Vormittag

Rund um den Wings for Life Run beginnen die Einschränkungen bereits am Vormittag: Ab etwa 10 Uhr wird die Schönbrunner Schloßstraße ab der Kennedybrücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt, der ab der Guldenbrücke in die Bezirke Wien-Hietzing und Wien-Penzing ausweichen muss. Bis voraussichtlich 15:30 Uhr sind außerdem Hadikgasse, Linke Wienzeile, Ring, Franz-Josefs-Kai sowie die Lände bis zur Stadionbrücke, der Praterstern, die Lassallestraße und die Reichsbrücke nicht passierbar.

Sperren ab Mittag

Ab Mittag kommt es zu weiteren Sperren: Der Ring zwischen Oper und Schottentor bleibt wegen des Song Contests und des Wings for Life Run von 12:00 Uhr bis nach Mitternacht gesperrt. Wer auf die Zweierlinie ausweicht, muss laut ÖAMTC zwischen Schwarzenbergplatz und Votivkirche mit teils erheblichen Verzögerungen rechnen.

Ab 16:00 Uhr und erneut nach 19:00 Uhr ist rund um das Fußballderby im Allianz Stadion auf der Westeinfahrt, der Linzer Straße, der Hütteldorfer Straße sowie auf dem Flötzersteig mit Zeitverlusten zu rechnen.