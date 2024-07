Exotische Überraschung: Mann findet Boa in seinem Garten

Ein ungewöhnlicher Gast im Garten eines St. Pöltner Bürgers sorgte kürzlich für Aufsehen. Was als routinemäßiger Gang durch den eigenen Garten begann, endete mit der Entdeckung einer aus Südamerika stammenden Boa Constrictor.

Mutiger Einsatz

Unter einem Holzscheit versteckte sich das rund 75 Zentimeter lange Reptil. Der couragierte St. Pöltner zögerte keine Sekunde, die Schlange mit bloßen Händen zu ergreifen und zum Tierheim zu bringen, dabei warnte er das Personal vor der potenziellen Gefahr. Wie vom Tierheim bestätigt, neigen Boas zwar zu Trägheit, können jedoch bei unsachgemäßer Handhabung aggressiv reagieren. Glücklicherweise konnte der Finder jegliche Zwischenfälle vermeiden und übergab das Tier unversehrt.

Herausforderung für das Tierheim

Die plötzliche Verantwortung für die exotische Schlange wurde für das Team des Tierheims zur Herausforderung, insbesondere zu einer Zeit, in der die Einrichtung ohnehin schon an ihren Kapazitätsgrenzen arbeitet. Die erste Untersuchung offenbarte, dass die Boa Constrictor unterkühlt war und längere Zeit nichts zu sich genommen hatte. Die Mitarbeiter des Tierheims sind nun bemüht, das Tier behutsam zu pflegen und zurück zu Kräften zu bringen.

Suche nach dem Besitzer

Da die Haltung einer Boa Constrictor in Österreich einer Bewilligung bedarf, ist nun das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, den rechtmäßigen Besitzer des entlaufenen Tieres zu finden. Die unerwartete Entdeckung in einem St. Pöltner Garten zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, exotische Haustiere in verantwortungsvolle Hände zu geben.