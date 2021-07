Experte für ehemaliges Jugoslawien verärgert Kroaten: “So spricht man auf Serbokroatisch”

Professor Eric Gordy, ein Politik- und Kultursoziologe mit Fokus auf das ehemalige Jugoslawien, hat auf Twitter einen Status gepostet, der einige Kroaten ziemlich verärgert hat. “Ich mag es, wie man auf Serbokroatisch…

“Ich mag es, wie man auf Serbokroatisch, wenn man sagen will dass man etwas nicht mag, ‘es hasst mich’ sagt”, schrieb Gordy und erhielt mehrere hundert Likes.

I like the way that in Serbo-Croatian if you want to say “I don’t feel like it” you say “it hates me.” — Eric Gordy (@EricGordy) July 27, 2021

Sein Tweet wurde bald von kroatischen Twitter-Usern gelesen, die begannen, ihn zu kritisieren. “Niemand in Kroatien verwendet diesen Ausdruck. Es gibt keine serbokroatische Sprache. Die ältesten Aufzeichnungen in Kroatisch stammen aus dem 11. Jahrhundert”, heißt es in einer Antwort. „Man gibt Serbisch und Kroatisch nicht in einen Satz zusammen“, empörte sich ein weiterer Nutzer. “Es gibt keine serbokroatische Sprache. Es ist ein erzwungener Ausdruck, der während der kommunistischen Ära aufgezwungen wurde”, schreibt ein weitere User.

Nobody in Croatia uses that phrase.

There's no Serbo-Croatian language.

Oldest Croatian scripts are from 11th century. So from 1000 years of written history Croatian language had 45 years of "Serbo-Croatian" imposed by communists. — Novinar/ka (@Gmizavci) July 28, 2021

Dr. Eric Gordy gilt als Experte für Kultur und Politik des ehemaligen Jugoslawiens. Er lehrt am University College England und ist Autor mehrerer Bücher über Serbien während und nach dem Milošević-Regime.