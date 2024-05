Extreme Unwetter: Heftige Regenfälle & Tornado in Kroatien

Heute Morgen sorgte eine Meldung über einen Tornado in Kroatien für Aufsehen, während für die gesamte Region eine Unwetterwarnung herausgegeben wurde.

Berichten kroatischer Medien zufolge zieht eine Superzelle von Istrien in Richtung Zentraleuropa. Als Reaktion darauf haben die örtlichen Behörden eine Unwetterwarnung der zweiten Stufe herausgegeben. Die Warnung betrifft heftige Gewitter und extremen Niederschlag, wobei die Bevölkerung aufgefordert wird, Schutz zu suchen.

Seit gestern wüten schwere Unwetter im Norden des Landes, wobei Städte wie Rijeka und Novigrad besonders betroffen sind. In Umag wurden bereits erste Häuser überschwemmt und Straßen sind unter Wasser gesetzt worden. Heute Morgen wurden sogar Tornadosichtungen entlang der Küste gemeldet. Das Adria-Tief wird voraussichtlich weiter nach Norden ziehen und könnte am Wochenende auch Österreich erreichen.