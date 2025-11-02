F1-Drama: Verstappen lacht – McLaren zerbricht im Titelkampf

Während McLaren offiziell Gleichbehandlung beteuert, deuten immer mehr Anzeichen auf eine klare Bevorzugung von Norris im WM-Kampf hin. Die Teamdynamik bröckelt.

Die Formel 1 erlebt derzeit eine der spannendsten Saisonphasen seit Jahren – zumindest auf den ersten Blick. Sechs Rennen vor Schluss, darunter zwei Sprints (Kurzrennen), trennen die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri in der Weltmeisterschaft gerade einmal einen Punkt. Norris führt mit 357 Zählern, Piastri folgt mit 356. Doch hinter der knappen Tabelle verbirgt sich ein Machtkampf, der die F1-Welt spaltet – und die Frage aufwirft, ob McLaren wirklich beide Fahrer gleich behandelt.

Der Riss im Teamgefüge wurde beim Grand Prix in Monza sichtbar. Nach einem missglückten Boxenstopp für Norris schob sich Piastri an seinem Teamkollegen vorbei – nur um kurz darauf per Funkspruch angewiesen zu werden, die Position wieder zurückzugeben. Seither kocht die Gerüchteküche: Immer lauter werden Stimmen, die McLaren unterstellen, Norris gezielt zum Champion aufbauen zu wollen. Zahlreiche Anhänger vermuten, dass besonders Teamchef Zak Brown seinen Schützling bevorzugt. Brown gilt nicht nur als enger Vertrauter des Briten, sondern ist auch in dessen Management-Strukturen involviert.

Wachsende Spannungen

Die Spannungen verschärften sich in den folgenden Wochenenden zusehends. Als Norris Schwierigkeiten mit seinem Boliden beklagte, reagierte McLaren mit technischen Modifikationen, die laut Piastri dessen Fahrstil beeinträchtigten. Der Australier sprach zuletzt frustriert von einem „rätselhaften“ Geschwindigkeitsverlust, während Norris in Mexiko-Stadt triumphierte – begleitet von Pfiffen unzufriedener Fans.

Auch kleinere Zwischenfälle auf dem Asphalt, wie eine Berührung der beiden Teamkollegen in Singapur, blieben für Norris ohne spürbare Folgen. Zwar wurden intern Konsequenzen angedeutet, doch in die Tat umgesetzt wurden diese nie.

Verstappens Chance

Während die Verantwortlichen bei McLaren bemüht sind, jeden Anschein von Bevorzugung zu vermeiden, wächst in Fachkreisen die Überzeugung, dass die Entscheidung im WM-Kampf längst gefallen ist – nicht durch sportliche Leistung, sondern durch strategische Weichenstellungen hinter verschlossenen Türen. Sollte der Rennstall tatsächlich einseitig auf Norris setzen, droht das Saisonfinale zur Farce zu verkommen.

Nutzniesser dieser Situation könnte ausgerechnet ein Dritter werden: Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot liegt aktuell 36 Punkte hinter Norris – und könnte lautlos die Überraschung schaffen, während McLaren sich im internen Zwist selbst ausbremst.