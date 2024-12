Fahrer abgelenkt: Auto fährt in Schülergruppe

In Zell am See erfasste ein Auto auf schneematschbedeckter Straße eine Schülergruppe, wobei drei Personen verletzt wurden. Die Polizei untersucht den Unfall, bei dem der Fahrer abgelenkt war, weiter.

Am Sonntagnachmittag kam es in Zell am See zu einem Unfall, bei dem ein Auto in eine Schülergruppe fuhr, die die Straße überqueren wollte. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Flugplatzstraße. Ein Fahrer, der angab, abgelenkt gewesen zu sein, konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen, sodass es auf der mit Schneematsch bedeckten Straße in die Gruppe rutschte. Die Polizei berichtete, dass der Fahrer nicht alkoholisiert war.

Verletzte Personen

Bei dem Unfall wurden zwei Schüler im Alter von zwölf und 13 Jahren sowie eine 32-jährige Aufsichtsperson verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Die übrigen Schüler blieben unverletzt.

Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls weiter. Der Vorfall verdeutlicht die Gefahren, die von schlechten Wetterbedingungen und Ablenkungen im Straßenverkehr ausgehen können.

Quelle: FF Zell am See