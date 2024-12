„Schlachtfeld“: Unfallserie bringt Einsatzkräfte ans Limit (FOTOS)

In einer ereignisreichen Nacht wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Region Stadt Haag und St. Valentin gleich vierfach zu Verkehrsunfällen auf der Westautobahn alarmiert. Die Serie von Vorfällen begann kurz vor Mitternacht und endete am frühen Morgen.

Lkw zerstört Mittelwand bei Valentinerberg

Der Beginn der Unfallsserie wurde von einem Lastwagen markiert, der kurz vor Mitternacht die Betonmittelwand auf Höhe des Valentinerbergs durchbrach. Die Kollision führte dazu, dass Fahrzeugteile auf beide Fahrbahnen verstreut wurden, was erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog.

Weitere Vorfälle

Rund eine Stunde später ereignete sich ein schwerer Auffahrunfall. Ein Kleinbus fuhr am Ende eines Staus auf einen Lkw auf. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person schwer verletzt und musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden.

Nur zehn Minuten nach dem schweren Unfall kam es zu einer weiteren Verkehrsbehinderung. Ein Auto blieb aufgrund eines technischen Defekts im Staubereich liegen und blockierte die Fahrbahn. Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin.

Bereits um 04:55 Uhr mussten die Feuerwehrleute der Stadt Haag erneut ausrücken, da sich zwischen Haag und Oed ein weiterer Verkehrsunfall ereignet hatte. Die Feuerwehr beschrieb die Lage auf der Westautobahn in einer Aussendung als „Schlachtfeld“.

Die Serie von Unfällen verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen und stellte die Einsatzkräfte vor außergewöhnliche Herausforderungen, die noch längere Zeit im Gedächtnis bleiben werden.