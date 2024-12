Trump erklärt: „Selenskyj würde gerne einen Deal machen“ (VIDEO)

In der Ukraine dauert der Krieg mit schweren Verlusten weiter an, und die internationale Aufmerksamkeit bleibt hoch. Eine neue politische Forderung sorgt dabei für kontroverse Reaktionen weltweit.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 sind laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj etwa 43.000 Soldatinnen und Soldaten der Ukraine ums Leben gekommen. Diese Angabe verdeutlicht die hohe Zahl der Verluste, die das Land im Zuge der militärischen Auseinandersetzungen mit Russland erlitten hat.

Forderung nach einer Waffenruhe

Tags darauf meldete sich Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social zu Wort und berichtete über Ergebnisse eines Dreiergesprächs in Paris: Der designierte US-Präsident forderte eine „unverzügliche Waffenruhe“ im Ukraine-Krieg und appellierte an Kiew und Moskau, Verhandlungen aufzunehmen. Trump erklärte, der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj strebe einen „Deal“ mit Russland zur Beendigung des Krieges an: „Selenskyj und die Ukraine würden gerne einen Deal machen und den Wahnsinn beenden.“

VIDEO: EPA

Internationale Dimensionen

Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit ist auf die Entwicklungen in Osteuropa gerichtet. Die signifikante Zahl der Gefallenen kombiniert mit den geopolitischen Dynamiken betont die Vielschichtigkeit dieses Konflikts. Während die Zukunft der Region weiterhin ungewiss bleibt, beobachten internationale Entscheidungsträger die Situation genau, um mögliche Schritte für eine friedliche Beilegung des Konflikts auszuloten.