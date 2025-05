Falcos Welthit feiert 40 Jahre: Das Geheimnis hinter „Rock Me Amadeus

Ein Musikvideo mit Smokings und Mozartperücken, ein anfangs skeptischer Künstler und ein Welthit, der Geschichte schrieb – so begann Falcos internationale Karriere.

Der von den niederländischen Produzenten Rob und Ferdi Bolland komponierte und gemeinsam mit Falco getextete Hit „Rock Me Amadeus“ entwickelte sich zum internationalen Durchbruch des österreichischen Künstlers. Anfänglich soll Falco Vorbehalte gegen das Mozart-Thema gehabt haben, ließ sich jedoch vom kommerziellen Potenzial des Tracks überzeugen. Zum raschen Erfolg trug maßgeblich das Musikvideo bei, das unter der Regie von Rudi Dolezal und Hannes Rossacher entstand.

Der Clip spielt kreativ mit verschiedenen Zeitebenen – Falco präsentiert sich abwechselnd im eleganten Smoking und im historischen Mozart-Kostüm, umgeben von einer Mischung aus barock gekleideten Statisten und Lederjacken tragenden Rockern. Laut dem Fachportal falco-compendium.at avancierte das Video 1986 zur meistgespielten Produktion auf MTV. Von dem Song existieren zahlreiche verschiedene Versionen und Remixe, wobei international häufig ein spezieller „American Edit“ veröffentlicht wurde.

Das Lied wurde später von diversen Künstlern neu interpretiert – die Bandbreite reicht von Die Toten Hosen bis zur Popsängerin LaFee.

⇢ Nach Bein-Amputation: Reality-Star stirbt mit 44!



Falcos Comeback

Nach dem kommerziellen Rückschlag mit dem Album „Junge Römer“ von 1984, das wie seine Singles die hohen Erwartungen nach dem erfolgreichen Debütalbum „Einzelhaft“ und dem Hit „Der Kommissar“ nicht erfüllen konnte, brachte „Amadeus“ die Wende. Der Song eroberte die Spitzenposition der Austrian Top 40 und hielt sich rund sechs Monate in den heimischen Charts. Auch in Deutschland kletterte die Single an die Chartspitze.

Weltweiter Erfolg

Der wenige Monate später folgende internationale Durchbruch machte Falco zu dem, was Musikhistoriker oft als „Österreichs einzigen internationalen Popstar“ bezeichnen. In den USA erreichte „Amadeus“ mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren Platin-Status, während in Großbritannien mehr als 500.000 verkaufte Singles für eine Gold-Auszeichnung sorgten.

Das im September 1985 veröffentlichte Album „Falco 3“, das neben „Amadeus“ auch die Hits „Vienna Calling“ und „Jeanny, Part 1“ enthielt, wurde zum kommerziell erfolgreichsten Werk seiner Karriere.

Kulturelle Bedeutung und Erbe

Noch heute gilt „Rock Me Amadeus“ als historischer Meilenstein der österreichischen Musikgeschichte. Der Song bleibt bis heute der einzige deutschsprachige Titel, der jemals die Spitze der US-Billboard-Charts erreichen konnte. Dieser Erfolg öffnete nachfolgenden österreichischen Künstlergenerationen neue Türen und machte heimische Popmusik international sichtbar.

Zum 40-jährigen Jubiläum des Hits im Herbst 2025 ist eine groß angelegte Konzerttour durch Österreich und Deutschland geplant. Bei diesen Konzerten wird Falcos Original-Band gemeinsam mit prominenten österreichischen Gastsolisten auftreten und seine größten Hits neu interpretieren. Das Bühnenerlebnis soll durch unveröffentlichte Originalaufnahmen und moderne LED-Inszenierungen ergänzt werden – eine zeitgemäße Hommage an den 1998 verstorbenen Ausnahmekünstler.