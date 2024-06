Fall Valeriia (✞): Flüchtiger Verdächtiger verhaftet

Bei einem Polizeieinsatz wurde am Freitag ein 36-jähriger Mann in einem Restaurant in Prag festgenommen.

Er steht im dringenden Verdacht, die neunjährige Valeriia aus Sachsen getötet zu haben. Dieser traurige Vorfall löste eine weitreichende Untersuchung aus, nachdem das junge Mädchen, das ursprünglich aus der Ukraine stammt, vermisst gemeldet wurde und später tot aufgefunden wurde.

Festnahme in Prag

Die Festnahme erfolgte durch tschechische Polizeikräfte, welche durch einen Hinweis deutscher Ermittler auf die Spur des Mannes, einem Staatsbürger der Republik Moldau, gebracht wurden. Der Zugriff endete in der erfolgreichen Festnahme des Verdächtigen, gegen den sowohl nationale als auch internationale Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz, die federführend in diesem Fall agiert, hat bereits ein Ersuchen um Überstellung des Verdächtigen nach Deutschland eingereicht.

Das Verschwinden von Valeriia

Valeriias Schicksal bewegte die Gemüter weit über die Grenzen Sachsens hinaus. Wie berichtet, war sie am Morgen des 3. Juni auf dem Weg zur Schule, als sie spurlos verschwand. Eine intensivierte Suche führte schließlich zum Auffinden ihrer Leiche in einem Waldstück nahe Döbeln. Untersuchungen ergaben, dass Valeriia einem Verbrechen zum Opfer fiel, wobei Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch verneint wurden. Die Ermittlungen konzentrierten sich in der Folge insbesondere auf das soziale Umfeld des Mädchens.

Soziales Umfeld im Fokus

Berichten zufolge ist der Festgenommene der Ex-Freund von Valeriias Mutter, eine Information, die die Staatsanwaltschaft bisher weder bestätigte noch dementierte. Dennoch verweisen Voruntersuchungen darauf, dass der Verdächtige in direktem Kontakt mit der Mutter am Tag des Verschwindens der kleinen Valeriia stand. Übereinstimmende Berichte weisen aus, dass sein Mobiltelefon in eine Funkzelle nahe dem Ort des Verschwindens eingeloggt war.

Noch offene Fragen

Trotz der Festnahme bleiben viele Fragen offen, darunter das genaue Motiv und die genauen Umstände des Verbrechens. Besonders brisant ist die Frage, warum die Polizei erst so spät in dem Gebiet, in dem das Mädchen zuletzt lebend gesehen wurde, nach ihr suchte, obwohl Zeugenaussagen bereits frühzeitig Hinweise gaben. Auch das Verhalten der Schule, die die Abwesenheit Valeriias nicht unverzüglich meldete, steht unter Prüfung.