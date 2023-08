Falscher Alarm: Student irrtümlich erschossen

Ein tragischer Vorfall ereignete sich nahe der Universität von South Carolina, als Nicholas Anthony Donofrio, ein Student der Universität, irrtümlich für einen Einbrecher gehalten und erschossen wurde. Der Vorfall, der in einem Haus einige Blocks vom Universitätscampus stattfand, wird derzeit untersucht.

Nicholas Anthony Donofrio, ein zweites Jahr Student der Universität von South Carolina, wurde in einem tragischen Vorfall erschossen. Der junge Mann aus Connecticut wurde irrtümlich für einen Einbrecher gehalten, als er versuchte, in das falsche Haus in seiner Straße einzudringen. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden am Samstag in einem Haus, das einige Blocks vom Universitätscampus in der Stadt Columbia entfernt ist.

Die Polizei wurde ursprünglich wegen eines mutmaßlichen Einbruchs gerufen. „Kurz vor 2 Uhr morgens heute wurden Polizisten in den 500 Block der South Holly Street wegen eines gemeldeten Einbruchs in ein Haus geschickt. Während wir unterwegs waren, erhielten wir einen neuen Bericht über abgefeuerte Schüsse. Als die Polizisten am Tatort ankamen, fanden sie einen toten Mann auf der Veranda mit einer Schusswunde im oberen Körperbereich“, teilte die Polizei mit.

Untersuchung eingeleitet

Weitere Untersuchungen ergaben, dass Donofrio versucht hatte, in das falsche Haus einzudringen. Vorläufige Informationen zeigen, dass Donofrio, der in der South Holly Street lebte, versuchte, in das falsche Haus einzudringen, als er tödlich verunglückte“, fügte die Polizei hinzu. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet, aber die Person, die den Abzug betätigte, wurde noch nicht benannt.

Dieser Vorfall wirft erneut Fragen zur Regulierung von Schusswaffen in den USA auf. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dieser tragische Vorfall auf die laufenden Debatten haben wird.