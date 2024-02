Falter Chefredakteur Klenk lobt Strache – kritisiert FPÖ Chef Kickl

Gestern bei ‚Pro und Contra‘ auf Puls4 diskutierte Ex-FPÖ-Chef Strache über Medien-Hetze und persönliche Angriffe in der Politik. Er betonte die Notwendigkeit eines menschlicheren Umgangs. Falter Chefredakteur Klenk lobte Straches Schmäh.

In der gestrigen Ausgabe von „Pro und Contra“ auf Puls4, moderiert von Manuela Raidl, stand das Thema „Böhmermann-Eklat und Medien-Hetze – Wie viel Meinung ist erlaubt?“ im Fokus. Dabei äußerte sich der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zur Belastbarkeit von Politikern in der aktuellen politischen Landschaft.

Strache bemerkte, dass sowohl Politik als auch Medien oft zu persönlich werden: „Auf beiden Seiten muss man wieder ein bisschen menschlicher miteinander umgehen. Ich glaub das hab ma verlernt. Es geht viel zu sehr auf die persönlichste, tiefste Ebene. Und des is grausig.“

Klenks Lob

Der Chefredakteur des „Falter“, Florian Klenk, lobte Strache für seine Art des Umgangs: „Wenn man dem Heinz-Christian Strache etwas attestieren kann, ist es, dass er einen gewissen Schmäh gehabt hat.“ Klenk betonte jedoch einen starken Unterschied zum aktuellen FPÖ-Chef Kickl: „Kickl ist ja komplett humorbefreit. Das ist das, was mich stört im Diskurs.“

Böhmermann-Eklat

In der Vorgeschichte des Gesprächs steht die Kritik von FPÖ-Chef Herbert Kickl am Satiriker Jan Böhmermann im Mittelpunkt. Kickl warf Böhmermann vor, in seiner Sendung „zur Tötung von Politikern der FPÖ und AfD aufgerufen“ zu haben. Insbesondere Böhmermanns Interpretation der FPÖ-Hymne im „ZDF Magazin Royale“ sorgte für Kontroversen.

Böhmermanns Gehalt

„Zur Info“, kommentierte Kickl, „‚Keulen‘ sei ein Verb aus der Tiermedizin.“ Er zitierte den Duden und betonte, dass die Sendung „übersät mit Gleichsetzungen von NSDAP, FPÖ und AfD“ sei. Kickl kritisierte weiter, dass Böhmermanns Gehalt „laut ‚Welt am Sonntag‘ bei 682.000 Euro im Jahr“ liege und bezeichnete den Auftritt als „der absolute Wahnsinn“.

Der FPÖ-Chef fragte nach dem Aufschrei gegen solche Äußerungen und bezeichnete sie als „einfach widerlich“. Diese Kontroverse wurde in der Diskussion zwischen Strache und Klenk in „Pro und Contra“ aufgegriffen, wobei Klenk Straches humorvollen Umgang mit der Kritik lobte, während er Kickl mangelndes Gespür für Humor vorwarf.