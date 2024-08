Familie verzweifelt: Wo ist die 12-jährige Lena?

Seit dem Abend des 20. August wird die zwölfjährige Lena aus Kumberg, Steiermark, vermisst. Ihre Familie wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung bei der Suche nach der jungen Schülerin.

Aufruf via soziale Medien

Yvonne Lerchenberger, Lenas Mutter, startete einen emotionalen Aufruf auf Facebook: „Ich bitte um eure Mithilfe!“. Der Beitrag wurde bereits tausende Male geteilt, um möglichst viele Menschen zu erreichen und Hinweise auf Lenas Aufenthaltsort zu erhalten.

Letztes Lebenszeichen: Zug in St. Marein im Mürztal

Lena wurde zuletzt in St. Marein im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gesehen, als sie aus einem Zug stieg. Dies ergab eine Sichtung auf einem Überwachungsvideo, auf dem sie in Begleitung zweier männlicher Jugendlicher war. Die offizielle Vermisstenmeldung erfolgte bei der Polizeiinspektion Kärntner Straße in Graz.

Beschreibung der Vermissten

Die Facebook-Gruppe „Österreich findet euch“ hat ebenfalls Fotos von Lena veröffentlicht und detaillierte Beschreibungen gepostet, um die Suche zu unterstützen. Lena hat dunkelblonde Haare, ist etwa 160 Zentimeter groß und trug zuletzt eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und Lacoste-Schuhe mit rosa Rand.

Polizei schließt Verbrechen aus

Die steirische Polizei ist intensiv mit dem Vermisstenfall beschäftigt. Ein Sprecher bestätigte, dass Lena vermisst wird, betonte jedoch, dass weder von einer Straftat noch von einem Unfall ausgegangen wird.

Alle Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens können direkt an die Polizeiinspektion Kärntner Straße weitergegeben werden.