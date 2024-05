Familien-Drama: Mutter ertränkt sich und ihre Kinder

Das albanische Militär hat sich der verzweifelten Suche nach den Leichen einer Mutter und ihrer zwei Kinder angeschlossen, von denen angenommen wird, dass sie sich in den Fluten des Flusses Buna nahe Shkodra ertränkt haben. Die Suche wurde am Montag in den Flüssen Bojana und Drim fortgesetzt. Doch die Freisetzung von Wasser aus einem lokalen Wasserkraftwerk am Tag zuvor trübte die Flüsse und erschwerte die Bergungsarbeiten. Ortsansässige befürchten, dass die Körper aufgrund des schwierigen Geländes möglicherweise niemals gefunden werden könnten, und erinnern daran, dass es in der Vergangenheit bereits ähnliche Fälle gab.

Schwierige Suche

Talant Bala, albanischer Minister für öffentliche Ordnung, appellierte am Montag an die Behörden Montenegros, die Suche in ihrem Territorium zu intensivieren. Der Fund der Leiche der neunjährigen Ergiza am Samstagabend durch einen Fischer war der erste traurige Erfolg der Suchaktion. Die Polizei gab bekannt, dass keine Spuren von Gewalt an ihrem Körper gefunden wurden. Das Schicksal ihrer Mutter Alma A. (39) und ihrer sechs- und dreijährigen Geschwister bleibt weiterhin ungewiss.

Verdächtige Umstände

Sicherheitskameras von Geschäften und Spazierwegen in Shkodra wurden von der Polizei konfisziert, um die letzten Bewegungen der Frau und ihrer Kinder zu ermitteln und herauszufinden, ob Alma allein unterwegs war. Am Tag der Tragödie hatte Alma mit ihrer Schwägerin Kaffee getrunken, bevor sie scheinbar mit ihren Kindern von einer alten Brücke in den Bojana-Fluss sprang.

Ermittlungen deuten darauf hin, dass Almas Entschluss zu diesem grausamen Schritt möglicherweise auf den systematischen Missbrauch zurückzuführen ist, den sie und ihre Kinder durch ihren Ehemann Erdzis A. (31) erlitten haben sollen. Erdzis wurde am Sonntag verhaftet, weil er im Verdacht steht, den Selbstmord seiner Frau und Kinder verursacht zu haben. Almas Schwester berichtete der Polizei von regelmäßigem Missbrauch durch Erdzis.

Verdächtige Reaktionen

Obwohl Erdzis am Freitag das Verschwinden seiner Frau und Kinder gemeldet hatte, sollen albanische Medien berichten, dass er auf die Nachricht vom Auffinden des Körpers seiner älteren Tochter gleichgültig reagiert habe. Während der Vernehmung bestritt er Gewalt gegenüber seiner Familie und behauptete, seine Frau sei „geistig krank“ und habe monatelang Medikamente gegen Depressionen eingenommen. Jedoch gibt es bisher keine Beweise dafür, da weder Medikamente noch Rezepte gefunden wurden.

Die Familie von Erdzis behauptet, er hätte seinen Kindern nie Schaden zugefügt und hätte hart gearbeitet, um ihnen private Schulbildung zu ermöglichen. Laut dem News-Sender Top Channel soll Erdzis Erdzis bereits wegen Handels mit Betäubungsmitteln polizeibekannt sein. Er wird von der Mutter eines vor drei Jahren getöteten jungen Mannes öffentlich beschuldigt, hinter der Ermordung ihres Sohnes zu stehen. Der Fernsehsender News24 berichtet unbestätigt, dass Erdzis kürzlich aufgrund außerehelicher Beziehungen die Scheidung von seiner Frau beantragt habe.

Hilfe bei Missbrauch Falls Sie Personen kennen, die unter psychischem, physischem und/oder sexuellem Missbrauch leiden, zögern Sie nicht um Hilfe zu bitten: Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30 Bündnis Kinderschutz: Kostenloses Präventionsbuch um Kindesmissbrauch und Mobbing zu stoppen