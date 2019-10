Fast die Hälfte aller Toastschinken im Supermarkt ist verdorben!

Der Schinken-Käse-Toast ist ein beliebter Snack und besonders unter Kindern und Jugendlichen beliebt. Neue Analysen zeigten, dass fast jeder zweite Toastschinken nicht mehr genießbar ist.

Ein Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zeigte, dass fast jede Packung der Fleischware vor Ende ihrer Haltbarkeit verdorben ist. Dabei wurden zehn unterschiedliche, abgepackte Supermarktprodukte untersucht. „Leider war das Ergebnis nicht sehr erfreulich“, so Nina Siegenthaler, Projektleiterin beim VKI, im Gespräch mit „help.ORF.at“.

Am Ende der Haltbarkeit war die Keimzahl in dem Produkt so hoch, dass der Toastschinken nicht mehr genießbar war. Zwar wurden keine gefährlichen Listerien gefunden, aber eine Magenverstimmung wäre vorauszuahnen, so Siegenthaler gegenüber „help.ORF.at“.

Dabei sind vier von zehn Schinken komplett durchgefallen und wären „nicht verkehrsfähig“. Die Fleischware soll gegen Ende sogar sauer gerochen haben.

