Favoriten: LKW soll 18-Jährigen überrollt haben – tot

In einem tragischen Vorfall in Favoriten, kam es am Dienstag, dem 18. Juni, zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein 18-Jähriger sein Leben verlor. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer hatte seinen Lastwagen in der Nähe eines Lebensmittelgeschäfts abgestellt, um Einkäufe zu tätigen. Nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug machte er die erschütternde Entdeckung einer leblosen Person im Bereich der Hinterräder seines Lkw.

Laut ersten Berichten der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15:30 Uhr, als der Lastwagenfahrer nach dem Einkaufen sein Fahrzeug wieder bestieg, ohne sich der tragischen Situation bewusst zu sein. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien waren schnell vor Ort, um die eingeklemmte Person zu bergen. Der herbeigerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Gegen den Lkw-Lenker wurde eine Anzeige erstattet, eine Vernehmung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.

Reaktionen & Maßnahmen

Die Nachricht über den tragischen Vorfall hat in der Gemeinde für tiefe Bestürzung gesorgt. Fragen nach der Verkehrssicherheit in Wohngebieten, vor allem im Hinblick auf den Schwerverkehr, werden laut. Die örtlichen Behörden haben angekündigt, die Unfallursache genau zu untersuchen und notwendige Maßnahmen zu evaluieren, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere an Berufskraftfahrer, stets aufmerksam und vorsichtig zu agieren. Der tragische Unfall dient als ernüchternde Erinnerung an die ständige Notwendigkeit, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und zu beachten.

Derzeit setzt die Polizei ihre Ermittlungen fort, um den genauen Hergang des Unfalls aufzuklären. Die Gedanken sind bei der Familie des Verunglückten, der in dieser schweren Zeit Unterstützung und Beistand zugesagt wurde.