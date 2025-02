Festnahme: Frau stach Partner in den Rücken

Ein blutiger Vorfall erschüttert Innsbruck: Eine Frau sticht ihren Partner nieder. Beide stehen nun im Fokus der Ermittlungen.

Am Mittwochabend ereignete sich in einer Wohnung in Innsbruck ein schwerwiegender Vorfall, der erst am Samstag von der Polizei bekanntgegeben wurde. „Eine 30-jährige Österreicherin versetzte ihrem Lebensgefährten, einem 34-jährigen Serben, nach einer vorerst verbalen und dann tätlichen Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser einen Stich in den Rücken“, wie die Polizei mitteilte.

Verletzungen und Behandlung

Der Mann hatte offenbar großes Glück im Unglück. Die Ermittler berichten, dass er mit einer „mittelschweren Verletzung“ davonkam. Er wurde in die Klinik in Innsbruck gebracht, wo er nach einer ersten Befragung durch die Polizei ambulant behandelt wurde.

Rechtliche Konsequenzen

Die Angreiferin wurde wegen versuchten Mordes verhaftet und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Innsbruck in die Justizanstalt überstellt. Auch gegen den 34-Jährigen wurde Anzeige erstattet, da er im Verdacht steht, wiederholt Gewalt ausgeübt zu haben.