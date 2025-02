Postler rettet 20-Jährige vor Flammentod (FOTOS)

Ein Postmitarbeiter rettet in Linz einer Frau das Leben. Durch einen Küchenbrand war sie in ihrer Wohnung eingeschlossen.

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Samstag in Linz, als ein Postmitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um einer jungen Frau das Leben zu retten. Die 20-Jährige war in ihrer Wohnung gefangen, als ein Feuer ausbrach. Sie hatte gerade das Frühstück zubereitet und das Essen auf dem Herd vergessen, was letztendlich zu einem Küchenbrand führte. Innerhalb weniger Augenblicke breitete sich das Feuer aus und erfasste die gesamte Küche.

In ihrer Verzweiflung versuchte die Frau, durch die Wohnungstür zu entkommen, doch der dichte Rauch machte das unmöglich. Ihr blieb nur noch das Fenster als Fluchtweg, dessen Rollläden lediglich einen schmalen Spalt offen waren. Sie versuchte, sich mit den Füßen zuerst hindurch zu zwängen. Genau in diesem Moment bemerkte ein aufmerksamer Postmitarbeiter ihre missliche Lage. Er griff nach ihren Füßen und half ihr, durch das Fenster zu klettern, das sich in zwei Metern Höhe befand. Hinter ihr schloss sich der schwere Rollladen gleich wieder.

Lesen Sie auch: Wohnungsbrand wegen Kerze - Fünf Verletzte In Kapfenberg kam es zu einem Brand, ausgelöst durch eine unbeaufsichtigte Kerze. Fünf Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Hotel-Sauna geriet in Brand - 390 Personen evakuiert (FOTOS) Brand in einem Jugendsporthotel in Tröpolach führt zur Evakuierung von 390 Personen. Vier Personen ins Krankenhaus gebracht.

Brandkatastrophe in serbischem Altersheim: Acht Tote In einem Altersheim in Serbien kam es zu einem folgenschweren Brand, der ernste Verletzungen und Evakuierungen nach sich zog.

Rettung durch Feuerwehr

Die Einsatzkräfte trafen rechtzeitig ein und konnten das Feuer eindämmen, bevor es auf das gesamte Wohnhaus übergriff. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung an die Rettung übergeben.