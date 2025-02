Streit am WC: 64-Jährigem mehrere Zähne ausgeschlagen

Ein Streit auf einer Toilette in einem Innsbrucker Lokal eskalierte heftig. Ein 64-Jähriger verlor dabei mehrere Zähne und musste ins Krankenhaus.

Vorfall im Lokal

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es in einem Innsbrucker Lokal zu einem heftigen Streit zwischen zwei einheimischen Männern, 64 und 56 Jahre alt, auf der Toilette. Der Vorfall, der sich gegen 2.30 Uhr ereignete, endete damit, dass einer der Männer mehrere Zähne verlor.

Polizeieinsatz

„Der 64-jährige Österreicher verpasste dem 56-Jährigen im WC einen Schlag in den Magenbereich“, heißt es im Polizeibericht. Als Reaktion darauf traf der 56-Jährige den Angreifer mit einem Faustschlag ins Gesicht, was dazu führte, dass der 64-Jährige mehrere Zähne verlor. Der Verletzte wurde anschließend in die Klinik Innsbruck gebracht, während der andere Mann unverletzt blieb. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen sind noch am Laufen.