Fettes Gehalt: Das verdient eine Kellnerin auf dem Oktoberfest wirklich

Ein bemerkenswerter Einblick in die Arbeitsbedingungen und die vielfältigen Herausforderungen der Kellnerinnen und Kellner auf dem Oktoberfest zeigt die Realität eines Vergütungsmodells, das zugleich Freiheit und Risiko bietet.

⇢ Goldgrube oder Knochenarbeit? Kellnerin packt über Verdienst-Realität aus



Angesichts der enormen Arbeitsbelastung stellt sich die Frage nach der Angemessenheit dieser Vergütung. In sozialen Medien kursieren regelmäßig Aufnahmen von Servicekräften, die gleichzeitig zwölf Maßkrüge transportieren, während die Gäste dennoch ungeduldig auf ihre Bestellung warten.

Nach Aussage eines Kellners benötigen die Servicemitarbeiter nach Abschluss des Festbetriebs mindestens zwei Tage Bettruhe zur Regeneration. Bis dahin kann sich der Aufwand jedoch finanziell auszahlen – schließlich handelt es sich beim Oktoberfest um das weltweit größte Volksfest.