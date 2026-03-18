Feuerwehreinsatz: Schwan steckte mit Kopf zwischen Holzpfosten fest

Ein Schwan, eine Holzkonstruktion und ein Feuerwehrteam – an der Fischach war Fingerspitzengefühl gefragt.

Gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag rückte ein dreiköpfiges Team der Feuerwehr Seekirchen am Wallersee zu einem außergewöhnlichen Einsatz an der Fischach aus. Ein Schwan hatte sich mit dem Kopf zwischen zwei Holzpfosten der Uferverbauung eingeklemmt und war nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Kraft zu befreien. Das Tier saß fest – weder vorwärts noch rückwärts war ein Entkommen möglich.

Schwan befreit

Die Einsatzkräfte griffen auf einen hydraulischen Spreizer zurück und weiteten die Holzkonstruktion behutsam auf, um den Schwan unverletzt aus seiner misslichen Lage zu lösen. Das Vorhaben gelang: Das Tier blieb unversehrt.

Unmittelbar nach der Befreiung schwamm der Schwan gemeinsam mit seinem Partner davon.

Nach insgesamt rund einer halben Stunde war der ungewöhnliche Tierrettungseinsatz an der Fischach abgeschlossen.