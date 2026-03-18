DNA-Spur auf Stein wird Fußball-Rowdy zum Verhängnis

Ein Stein, eine DNA-Spur – und plötzlich war der vermeintlich spurlose Täter doch nicht so spurlos verschwunden.

Beim Grazer Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK ließ ein Anhänger der Schwarz-Weißen die Nerven blank – und griff zum Stein. Sein Ziel: die Polizisten, die den Fanmarsch der Roten absicherten. Getroffen hat er zwar keinen Beamten, dafür aber einen Dienstwagen der Exekutive. Entkommen konnte er zunächst trotzdem.

Derby-Eskalation

Dabei hatte der 7. Dezember des Vorjahres für den SK Sturm Graz sportlich alles geboten: Mit einem 2:1-Sieg gegen den GAK unterstrich der Klub seine Vormachtstellung in der steirischen Landeshauptstadt. Doch bereits vor dem Anpfiff brodelte es rund ums Stadion. Die Fangruppen beider Lager heizten die Stimmung an – und nicht immer blieb es dabei friedlich.

Als der Fanmarsch der Roten unter Polizeischutz durch Graz zog, eskalierte die Situation: Ein 32-jähriger Sturm-Anhänger griff zu einem Stein und schleuderte ihn in Richtung der Sicherheitskräfte. Die Beamten blieben unverletzt, ein Dienstfahrzeug wurde beschädigt. Der Mann verschwand im Getümmel – scheinbar spurlos.

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DNA als Verhängnis

Scheinbar. Denn der Stein, den er geworfen hatte, wurde von der Polizei sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht. Fingerabdrücke fanden sich keine – wohl aber DNA-Material. Ein Abgleich mit der Datenbank führte die Ermittler direkt zu ihm: Der 32-Jährige war der Polizei aus früheren Vorfällen rund um Fußballspiele bereits bestens bekannt, erkennungsdienstlich erfasst und entsprechend registriert.

Nun wird gegen ihn wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt. „Aktuell wird wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt“, bestätigt Polizeisprecher Markus Lamb auf „Krone“-Anfrage den Vorfall. Vor den Ermittlern schweigt der Beschuldigte vorerst. Sein Anwalt Raimund Hofmann stellt klar: „Eine schriftliche Stellungnahme wird erst im Zuge einer möglichen Anklage erfolgen.“