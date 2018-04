FIFA-Strafe für Ibra wegen Spot auf Bosnisch? (VIDEO)

Zlatan Ibrahimović erregte vor wenigen Tagen durch seinen Spot für das schwedische Wettbüro Bethard viel Aufmerksamkeit – vor allem aber, weil er darauf bestanden hatte, auch eine Version auf Bosnisch zu drehen. Könnte ihm dieser Spot nun aber zum Verhängnis werden?

Der Weltfußballverband FIFA soll darüber nämlich gar nicht erfreut gewesen sein. Medienberichten zufolge verbiete er seinen Spielern nämlich jegliche Verbindungen mit dem Wettverband. Die Konsequenz könnten Spielausschlüsse sein.

Lesen Sie auch: Volvo widmet Ibrahimović rührendes Abschiedsvideo Nach Schwedens Niederlage bei der Europameisterschaft verkündete Zlatan Ibrahimović seinen Austritt aus der schwedischen Nationalmannschaft.

Während Ibrahimović seinen Austritt aus der schwedischen Nationalmannschaft längst verkündet hatte, wurde in Erwägung gezogen, ihn im Zuge der Fußball-WM in Russland doch einzusetzen. Die Verbindung zu Bethard könnte ihm bei diesem Vorhaben allerdings in die Quere kommen.

Ibrahimović selbst äußerte sich zu den Gerüchten bislang aber noch nicht.