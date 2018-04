Masern-Epidemie in Serbien fordert bereits 13 Tote

Vogelgrippe erreicht Kroatien und Slowenien

Die Vogelgrippe-Epidemie hat Slowenien und Kroatien fest im Griff. Während in Slowenien die Viruserkrankung letzte Woche nachgewiesen wurde, forderte sie in Kroatien bereits zwei Leben. In Kroatien wurde hingegen bereits Ende Dezember in einem Dorf in Nordosten des Landes der…