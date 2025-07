Finanz-Meilenstein: Serbien wird 41. Mitglied im SEPA-Zahlungsraum

Ein wichtiger Schritt zur europäischen Integration: Serbien ist nun Teil des Euro-Zahlungsverkehrsraums SEPA und öffnet damit neue Wege für effizientere Finanztransaktionen.

Serbien gehört nun offiziell zum geografischen Bereich des Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA). Die serbische Nationalbank (NBS) hat ihre Zahlungssysteme und Regularien vollständig an die Standards der Europäischen Union angepasst. Mit dem Beitritt als 41. Mitglied des SEPA-Raums markiert das Balkanland einen weiteren Meilenstein auf seinem Weg der europäischen Integration.

Die Gouverneurin der serbischen Nationalbank, Jorgovanka Tabakovic, betonte die Bedeutung dieses Schritts: „Der Anschluss an den SEPA-Raum ist eine wichtige Anerkennung für unser Land und belegt die vollständige Übereinstimmung mit allen relevanten EU-Vorschriften in diesem Bereich.“ In den vergangenen Jahren haben wir modernste Zahlungsdienste im Inland etabliert, die auf Sekundenschnelle abgewickelt werden können. Mit dem SEPA-Beitritt, auf den wir lange vorbereitet waren, können wir nun auch den Zahlungsverkehr mit EU-Ländern deutlich effizienter gestalten.

Internationale Anerkennung

Giorgio Andreoli, Generaldirektor des Europäischen Zahlungsverkehrsrats, würdigte den Beitritt: „Die Einbindung Serbiens in SEPA stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Integration des Zahlungsverkehrs in ganz Europa dar und unterstreicht das kontinuierliche Engagement unseres Rates für die Harmonisierung elektronischer Zahlungen über die EU-Grenzen hinaus.“

Durch die Aufnahme in den SEPA-Raum werden künftig alle Teilnehmer der europäischen Zahlungssysteme in der Lage sein, SEPA-Überweisungen, Sofortüberweisungen und Lastschriften mit serbischen Finanzinstituten auszutauschen, sobald diese den entsprechenden Systemen beigetreten sind.

Wirtschaftlicher Nutzen für Unternehmen

Besonders serbische Unternehmen werden von der SEPA-Integration erheblich profitieren. Künftig fallen bei Euro-Transaktionen mit EU-Partnern deutlich niedrigere Kosten an, da Zahlungen nicht mehr als Auslandstransaktionen gelten und somit keine zusätzlichen Bankgebühren verursachen. Die Europäische Kommission betont, dass dieser Schritt „ein wichtiges Element für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die engere wirtschaftliche Verflechtung Serbiens mit dem EU-Binnenmarkt“ darstellt.

Exportorientierte Firmen und mittelständische Unternehmen erhalten durch SEPA einen vereinfachten Zugang zu EU-Märkten und können ihre Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Handel stärken. Finanzexperten weisen darauf hin, dass serbische Unternehmen ihre Euro-Zahlungen mit Geschäftspartnern in der EU künftig zu denselben Konditionen wie innerhalb der Union abwickeln können, was die Planungssicherheit erhöht und das Risiko von Zahlungsproblemen reduziert.

Zeitplan 2025/26

Nach dem Zeitplan des Europäischen Zahlungsverkehrsrats können serbische Finanzinstitute ab November 2025 den SEPA-Zahlungssystemen beitreten. Die operative Bereitschaft der serbischen Zahlungsdienstleister wird frühestens im Mai 2026 erwartet.

Ein genaues Datum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.