FinanzOnline: Das ändert sich ab Oktober 2025!

FinanzOnline ist für Arbeitnehmer ein wichtiges Instrument, insbesondere für das Erledigen der Arbeitnehmerveranlagung. Ab Oktober kommen aber nur mehr jene ins System, die eine 2-Faktor-Authentifizierung nutzen. Damit es nicht zu unliebsamen Überraschungen kommt, unterstützt die AK bei der ID Austria Registrierung. Am 7. und 21. Mai werden in Kooperation mit dem Finanzamt in der AK-Zentrale in Linz Registrierungscodes vergeben.

Um FinanzOnline noch sicherer zu machen, wird ab 1. Oktober 2025 die Nutzung nur mehr nach einer 2-Faktor-Authentifizierung möglich sein. Das Finanzministerium empfiehlt dafür die ID Austria. Diese kann auch für viele andere Anwendungen verwendet werden. Zum Beispiel bei der Österreichischen Gesundheitskasse, beim Pensionskonto und bei digitalen Förderanträgen, wie etwa dem Handwerkerbonus.

AK unterstützt Mitglieder beim Umstieg

Der bisherige Zugang zu FinanzOnline über Login und Passwort wird ab Oktober 2025 nicht mehr möglich sein. Doch was bedeutet das für die Nutzer? Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass elektronisch zugestellte Nachrichten nicht rechtzeitig gelesen werden können und kein Rechtsmittel mehr möglich ist. Im Falle von Nachforderungen können Verzugszinsen oder Zwangsstrafen fällig werden. Die Arbeiterkammer Oberösterreich empfiehlt daher den raschen Wechsel zur 2-Faktor-Authentifizierung, bevorzugt mittels ID Austria.

Wer Hilfe bei der Erstellung benötigt, hat am 7. und 21. Mai, jeweils von 12 bis 16 Uhr, in der AK-Zentrale in Linz die Möglichkeit, sich einen ID Austria Registrierungscode zu holen. Die AK bietet dieses Service in Kooperation mit dem Finanzamt an. Für den Termin werden ein Mobiltelefon mit Gesichtserkennung oder Fingerabdruckfunktion und E-Mail, ein gültiger Reisepass oder Personalausweis sowie ein aktuelles Passfoto benötigt. Telefonische Terminvereinbarung unter: 050/6906-2051.