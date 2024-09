Firmengebäude brennt: Rauchwolke im Süden Wiens (FOTOS+VIDEO)

Am Dienstagabend wurden Autofahrer auf der Südautobahn bei Biedermannsdorf Zeugen eines dramatischen Szenarios: Ein großes Gewerbegebäude stand in Flammen, und eine gewaltige Rauchwolke stieg in den Himmel auf. Der Einsatz von acht Feuerwehren ist bereits im Gang.

(zVg)

Starke Rauchentwicklung sorgt für Sichtbehinderungen

Die Bezirksfeuerwehr Mödling veröffentlichte auf Facebook eine dringende Warnung: Die starke Rauchentwicklung verursacht erhebliche Sichtbehinderungen auf der Fahrbahn.

Paul Fastner, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling, informierte darüber hinaus, dass es aufgrund von Rauch auch in einer nahegelegenen Wohnung zu einem Folgeeinsatz kam.