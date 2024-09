Wien: Bewaffneter Serienräuber auf freiem Fuß

Die Wiener Polizei sucht seit Dienstag intensiv nach einem mutmaßlichen Serienräuber, der vorwiegend ältere Frauen in der Hauptstadt attackiert. Der Täter soll bewaffnet sein und wird dringend wegen mehrerer Überfälle gesucht. Dabei wurde die Bevölkerung öffentlich zur Mithilfe aufgerufen.

Überfälle in Favoriten und Josefstädter Straße

Am 19. August 2024 geschah der erste Überfall. Gegen 13:40 Uhr wurde eine 84-jährige Frau in Favoriten, in der Inzersdorfer Straße, beim Betreten des Stiegenhauses ihres Wohnhauses überfallen. Der Täter riss der Frau unvermittelt eine Kette vom Hals und flüchtete.

Nur wenige Tage später, am 23. August 2024, schlug der Unbekannte erneut zu. Um 18:20 Uhr wurde eine 77-jährige Frau im Eingangsbereich ihres Wohnhauses in der Josefstädter Straße im 8. Bezirk auf dieselbe Weise überfallen. Auch hier riss der Täter der Frau eine Kette vom Hals, wobei ihr Kleid zerriss. Dank ihrer lauten Hilfeschreie konnte sie jedoch die Aufmerksamkeit von Passanten erregen.

Ein couragierter 16-Jähriger versuchte in der Nähe der U6-Station Thaliastraße, den Tatverdächtigen zu stoppen. Der Unbekannte zog jedoch ein Messer aus seinem Hosenbund, bedrohte den Jugendlichen und entkam schließlich.

Foto zur Fahndung veröffentlicht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde nun ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur Identität des Mannes hat oder Zeuge der beschriebenen Überfälle war, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Bei der Wiener Polizei werden aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise weitere Tatbegehungen nicht ausgeschlossen. Sollten Sie ähnliche Vorfälle erlebt oder beobachtet haben, informieren Sie bitte umgehend die Ermittler.

Kontakt und Sicherheitshinweis

Der Tatverdächtige kann in folgenderweise Weise beschrieben werden:

• etwa 170-175 cm groß

• circa 25-35 Jahre alt

• dunkle Augen und schmales Gesicht

• schwarze Haare und dichter, dunkler Bart

• schlanke Statur

• unzureichende Deutschkenntnisse mit unbekanntem Akzent

Hinweise, auch anonym, nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Raub unter den Telefonnummern 01/31310/43223 oder 43224 entgegen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, selbst aktiv gegen den Verdächtigen vorzugehen, da dieser bewaffnet und gefährlich sein könnte. Bei Sichtung des Verdächtigen wird dringend empfohlen, sofort den Notruf 133 zu wählen.

FOTO: LPD Wien