Fix: Tormaschine Dzeko kehrt in die Serie A zurück – Medizincheck bestanden

Der bosnische Torjäger kehrt in die Serie A zurück: Mit 39 Jahren wechselt Edin Dzeko zur AC Fiorentina und beweist, dass seine Treffsicherheit ungebrochen ist.

Edin Dzeko, Kapitän der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft, steht unmittelbar vor einem Wechsel zum italienischen Traditionsklub AC Fiorentina. Die Viola bestätigten auf ihren offiziellen Kanälen, dass der 39-jährige Stürmer in Kürze einen Vertrag im Artemio-Franchi-Stadion unterschreiben wird.

Für den erfahrenen Torjäger ist ein Jahresgehalt zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro netto vorgesehen.

Die Verhandlungen befinden sich auf der Zielgeraden, lediglich letzte formale Details müssen noch geklärt werden, bevor der Transfer offiziell verkündet wird.

Der „Diamant“, wie Dzeko in seiner Heimat genannt wird, reiste bereits gestern nach Italien und absolvierte heute erfolgreich den obligatorischen Medizincheck im Trainingsgelände der Fiorentina. Seine Ankunft in Florenz sorgte bei den Anhängern der Viola für Begeisterung. Die Fans sehen in dem Routinier eine wichtige Verstärkung im Kampf um die europäischen Plätze.

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters bewies Dzeko in der vergangenen Saison bei Fenerbahçe mit beeindruckenden 21 Treffern und neun Vorlagen seine anhaltende Klasse vor dem Tor.

Erfolge in Italien

Die italienische Liga ist für den Bosnier kein Neuland. In 268 Serie-A-Partien erzielte er bislang 107 Tore. Von 2015 bis 2023 stand Dzeko in Italien unter Vertrag – zunächst bei der AS Rom, später bei Inter Mailand, wo er zwei Coppa-Italia-Titel (italienischer Pokalwettbewerb) und zwei Superpokal-Erfolge feiern konnte.

⇢ 107 Tore in 268 Spielen: Diamant Dzeko glänzt wieder in Italien



In der Spielzeit 2016/17 sicherte er sich zudem die Torjägerkrone der Serie A. Die Rückkehr in das vertraute italienische Fußballumfeld könnte nun den krönenden Abschluss seiner eindrucksvollen Laufbahn bilden.

Dzekos Karriereweg begann bei Zeljeznicar Sarajevo und führte ihn über Teplice, den VfL Wolfsburg, Manchester City, AS Rom, Inter Mailand bis zu Fenerbahçe Istanbul. Seit seinem Nationalmannschaftsdebüt 2007 hat er in 141 Länderspielen 68 Treffer erzielt und ist damit unangefochtener Rekordtorschütze Bosnien-Herzegowinas.

Insgesamt brachte es der Angreifer auf über 400 Pflichtspieltore und sammelte Meistertitel in Deutschland, England und Italien.

Der Transfer erfolgt ablösefrei, da Dzekos Vertrag bei Fenerbahçe ausläuft, was die Verpflichtung für die Fiorentina finanziell attraktiv macht. Sportlich wird der Bosnier als ideale Ergänzung für die taktischen Pläne des designierten Trainers Stefano Pioli angesehen, der auf die Erfahrung und Abschlussstärke des Stürmers großen Wert legt.