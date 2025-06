Karriere der Balkan-Legende Dino Merlin: DAS ist sein richtiger Name

Dino Merlin zählt zu den prägendsten Musikern des Balkans. Der Liedermacher aus Sarajevo, der mit bürgerlichem Namen Edin Dervishalidovic heißt, begann seine beeindruckende Karriere Anfang der 1980er Jahre mit der Gründung seiner Band „Merlin“.

Die Formation eroberte rasch die Herzen des Publikums im gesamten Balkanraum mit ihrem unverwechselbaren Stil – einer gelungenen Verschmelzung aus Pop, Rock und traditionellen Klängen. Besonders Merlins selbst verfasste, oft tiefgründige Texte verliehen den Songs eine besondere emotionale Tiefe.

In den Jahrzehnten mit seiner Band veröffentlichte der Musiker mehrere Alben, die heute als Klassiker gelten und generationsübergreifend Emotionen wecken. Mit Beginn der turbulenten 1990er Jahre wagte Merlin schließlich den Schritt in die Solokarriere. Als er 1991 seinen eigenen künstlerischen Weg einschlug, entschied er sich für den Künstlernamen Dino Merlin – eine symbolträchtige Verbindung aus seinem Vornamen und dem Bandnamen, der ihn berühmt gemacht hatte.

⇢ So heißt Dino Merlin wirklich!



Umstrittene Vergangenheit

Die Karriere des Musikers war jedoch nicht frei von Kontroversen. In heimischen Medien und sozialen Netzwerken sah sich der Künstler zeitweise regelrechten Hetzkampagnen ausgesetzt. Die Vorwürfe gingen so weit, dass Forderungen nach Konzertverboten in Serbien laut wurden – begründet mit angeblichen Hassreden gegen Serben während der Kriegsjahre.

In der Sendung „Abend mit Ivan Ivanovic“ nahm Merlin 2011 dazu klar Stellung: „Ich habe nie gesagt, dass ich irgendjemanden hasse. Dieses Wort existiert in meinem Vokabular nicht – das ist schlichtweg unwahr.“ Der Musiker räumte jedoch ein, dass seine Haltung durch die traumatischen Erlebnisse während der 1.395 Tage dauernden Belagerung Sarajevos (1992-1996 während des Bosnienkriegs) geprägt wurde.

„Eines Morgens wachte ich unverschuldet unter Scharfschützen und Granaten auf. Ohne Strom, ohne Wasser. Es war schrecklich. Wenn eine Granate auf Punkt A fiel, wusste man, dass in zehn Sekunden die nächste einschlagen würde. Man warf sich wie Chuck Norris auf den Asphalt Sarajevos, um der zweiten Granate auszuweichen. Das war unser Alltag.

In diesem Überlebenskampf habe ich vielleicht auch Dinge gesagt, die ich heute bereue.“

Musikalische Erfolge nach dem Krieg

Nach den traumatischen Kriegserlebnissen gelang es Merlin, seine Karriere auf internationaler Ebene fortzusetzen. Er schrieb nach dem Zerfall Jugoslawiens die erste Nationalhymne Bosnien-Herzegowinas „Jedna si jedina“ und repräsentierte sein Land insgesamt dreimal beim Eurovision Song Contest.

Seinen größten internationalen Erfolg feierte er 2011 mit dem Lied „Love in Rewind“, womit er einen beachtlichen sechsten Platz erreichte.

Sein bisher letztes Studioalbum „Hotel Nacional“ aus dem Jahr 2014 markierte einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere – es stieg als erstes Album eines Künstlers aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Top 10 der Billboard World Albums Charts ein. Seine Texte thematisieren häufig die Erfahrungen und Traumata des Bosnienkriegs und werden von vielen als Brücke zwischen den Kulturen des ehemaligen Jugoslawiens angesehen.

Bis heute füllt Dino Merlin regelmäßig große Arenen in der gesamten Balkanregion und begeistert mit seinen ausverkauften Konzerten ein generationsübergreifendes Publikum. Mit seiner einzigartigen musikalischen Mischung und seinen tiefgründigen Texten bleibt er einer der einflussreichsten Musiker Südosteuropas, dessen Werk weit über nationale Grenzen hinaus Anerkennung findet.