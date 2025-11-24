Flammen-Drama in Ottakring: Wohnhaus evakuiert, Bewohner in Sicherheit

Dunkle Rauchschwaden über Wien-Ottakring alarmierten Anwohner am Montagmorgen. In der Heigerleinstraße stand eine Wohnung in Flammen.

In Wien-Ottakring brach am Montag gegen acht Uhr ein Feuer aus. Die Flammen erfassten eine Wohnung im unteren Bereich eines Gebäudes in der Heigerleinstraße. Ein aufmerksamer “Heute”-Leser konnte die dunklen Rauchschwaden bereits aus der Ferne wahrnehmen.

Bewohner unverletzt

Auf Anfrage teilte die Pressestelle der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber “Heute” mit, dass sich alle Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten.

Die genaue Ursache für den Ausbruch des Feuers ist derzeit noch unklar.

Ermittlungen zur Klärung des Brandhergangs laufen.