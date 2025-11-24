Juwelier-Coup in Wien: Täter flüchtig – 100.000 Euro Beute

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Wien-Meidling haben Unbekannte Schmuck im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Donnerstag.

Zwei Täter sollen nach dem Einbruch, bei dem sie unter anderem mit einem Hammer vorgingen, mit mopedähnlichen Elektro-Fahrrädern von der Meidlinger Hauptstraße geflüchtet sein. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer entkommen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

