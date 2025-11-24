“Gewitter im Kopf”-Ikone leblos in Wohnung gefunden – Fans trauern

Mit nur 27 Jahren verstummt eine Stimme, die das Tourette-Syndrom aus dem Schatten holte. Jan Zimmermann, der Millionen mit seinem Kanal “Gewitter im Kopf” berührte, wurde leblos aufgefunden.

Der YouTuber Jan Zimmermann, bekannt durch seinen Kanal “Gewitter im Kopf”, ist mit nur 27 Jahren verstorben. Wie die “Bild” berichtet, wurde er leblos in seiner Wohnung in Königswinter (Nordrhein-Westfalen) aufgefunden. Anzeichen für ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Mit seinem Ableben verliert die Online-Welt eine prägende Persönlichkeit, die Millionen Menschen zum Nachdenken, Lachen und Umdenken bezüglich des Tourette-Syndroms bewegt hat. Zimmermanns unverblümte Art und sein Wagemut haben die deutschsprachige YouTube-Landschaft nachhaltig geprägt. Sein Projekt stellte weit mehr als bloße Unterhaltung dar – es bot Aufklärung, stärkte Betroffene und eröffnete Einblicke in eine Lebenswelt, die vielen sonst verborgen geblieben wäre.

Mit seiner humorvollen und zugleich schonungslos aufrichtigen Darstellung des Lebens mit Tourette erreichte Zimmermann ein Millionenpublikum. Fast zwei Millionen Abonnenten verfolgten seine YouTube-Videos, in denen er gemeinsam mit seinem engen Freund Tim seinen Alltag dokumentierte. Seine Tics, die er liebevoll “Gisela” taufte, wurden zum festen Bestandteil des Formats – und Zimmermann verwandelte sie in Aufklärungsarbeit, Zuversicht und ein Stück Alltäglichkeit für viele Menschen mit ähnlichen Erfahrungen.

Virales Phänomen

Der YouTube-Kanal “Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette” entwickelte sich ab 2019 zu einem viralen Phänomen. Jan und sein langjähriger Weggefährte Tim Lehmann dokumentierten alltägliche Situationen wie Kochen, Einkaufen und Reisen – Aktivitäten, die für Jan regelmäßig durch unkontrollierbare Tics unterbrochen wurden. Genau diese Authentizität machte die Beiträge so besonders: Sie waren ungefiltert, wahrhaftig und vermittelten ein Verständnis von Tourette, das viele Menschen erstmals wirklich erfassen konnten.

Das Duo fand die Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit und baute dadurch eine millionenstarke Anhängerschaft auf. Ihre Transparenz machte sie zu bedeutenden Fürsprechern für Menschen mit neurologischen Erkrankungen. 2021 folgte mit “Gewitter im Herz” sogar eine eigene Produktion auf der Streaming-Plattform Joyn, in der Jan über Beziehungen, Dating und seine persönlichen Herausforderungen sprach.

Jans Werdegang

Im Jahr 2022 unterzog sich Jan der risikoreichen, aber erfolgreichen Implantation eines Hirnschrittmachers zur Reduzierung seiner Tics, woraufhin er sich zeitweise aus dem öffentlichen Leben zurückzog. 2023 kündigte er an, seine Aktivitäten in sozialen Medien einzuschränken.

Anfang Jänner 2025 kehrten Jan und Tim jedoch mit einem gemeinsamen Video zurück und planten, ihren Kanal wieder regelmäßiger zu bespielen. So erfolgreich das Format auch war, blieb es nicht ohne fachliche Diskussionen. Experten debattierten wiederholt darüber, ob tatsächlich alle gezeigten Symptome charakteristisch für das Tourette-Syndrom seien.

Für die meisten Anhänger stand jedoch die zentrale Leistung im Vordergrund: Jan schuf Verständnis und Sichtbarkeit für eine lange stigmatisierte Erkrankung.