Flammeninferno in Wiener Landstraße – Rettungseinsatz in den frühen Morgenstunden

Ein Wohnungsbrand in der Wiener Reisnerstraße forderte am frühen Morgen die Feuerwehr heraus. Die Ursache des Feuers wird noch untersucht.

In den frühen Morgenstunden, genauer gesagt um 5:40 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in einer Wohnung im siebten Stock gerufen, die in Flammen stand. Die Einsatzkräfte legten sofort eine Löschleitung über das Treppenhaus zur betroffenen Wohnung und begannen, das Feuer unter Atemschutz zu bekämpfen. Parallel dazu wurde eine weitere Löschleitung mithilfe einer Drehleiter auf die Dachterrasse geführt, um den Brand von oben effizient zu löschen. Um den Zugang zu erleichtern, mussten zuvor die Rollläden entfernt werden. Nachdem das Feuer erfolgreich gelöscht war, setzten die Feuerwehrleute einen Hochleistungslüfter ein, um das Treppenhaus von Rauch zu befreien.

Sicherheitsmaßnahmen

Um sicherzustellen, dass keine weiteren Gefahren bestanden, überprüfte die Feuerwehr alle angrenzenden Wohnungen sowie eine Einheit direkt unter der Brandwohnung. Auch diese Bereiche wurden belüftet, um die Luftqualität zu verbessern. Während des gesamten Einsatzes blieb die Reisnerstraße gesperrt, um den Einsatzkräften einen reibungslosen Zugang zu gewährleisten.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.