Floridsdorf: Betrunkener rast in Gegenverkehr – drei im Spital

Mit 1,7 Promille im Blut verlor ein Audifahrer in Floridsdorf die Kontrolle und krachte frontal in einen Dacia. Der Alkoholunfall endete mit drei Verletzten.

In Wien-Floridsdorf kam es am Montagabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Audi geriet gegen 21.15 Uhr in der Koloniestraße auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia gegen einen am Straßenrand geparkten Renault geschleudert. Bei der Kollision wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt.

Der Zusammenstoß forderte drei Leichtverletzte: beide Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin im Dacia. Nach der Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung wurden die Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

📍 Ort des Geschehens

Alkoholisierter Fahrer

Wie Polizeisprecherin Anna Gutt auf Anfrage der Zeitung „Heute“ mitteilte, stand der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss. „Bei dem Audilenker wurde in weiterer Folge eine Alkoholisierung von 1,7 Promille festgestellt“, so Gutt.

Gegen den alkoholisierten Lenker wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen erstattet.