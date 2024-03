Flugausfälle: Hälfte der Flüge werden gestrichen!

Der Ärger für Fluggäste der Austrian Airlines (AUA) nimmt kein Ende. Erneut müssen sich Passagiere auf massive Flugausfälle einstellen. Grund ist eine Betriebsversammlung, die heute stattfindet und bereits die dritte in knapp zwei Wochen ist. Damit wird der Flugplan der AUA erheblich durcheinandergewirbelt.

Für den heutigen Donnerstag standen ursprünglich 300 Flüge auf dem Plan der AUA. Nach aktuellem Stand werden davon jedoch 120 Flüge gestrichen. Die Betriebsversammlung, die diese erheblichen Störungen verursacht, ist auf die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen mit dem AUA-Bordpersonal zurückzuführen. Die betroffenen 12.000 Passagiere sind bereits informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline.

Flugausfälle

Bereits in den letzten Wochen mussten AUA-Passagiere mehrfach mit Flugausfällen rechnen. So fiel am 1. März eine Betriebsversammlung mit 112 gestrichenen Flügen und rund 12.000 betroffenen Passagieren ins Gewicht. Noch gravierender waren die Folgen einer für den vergangenen Freitag angekündigten und dann verschobenen Betriebsversammlung. Hier musste die Fluglinie 150 Flüge streichen, was 12.800 Passagiere betraf und einen Schaden von rund 4 Millionen Euro verursachte.

Die Betriebsversammlungen sind Ausdruck der angespannten Verhandlungssituation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Während die Arbeitgeberseite eine Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent in Aussicht stellt und bei längerer Laufzeit sogar mehr anbietet, fordert die Gewerkschaft eine Anhebung der Gehälter um 30 Prozent sowie mehr Urlaub. Diese unterschiedlichen Vorstellungen führen zu massiven Differenzen und belasten die Verhandlungen.