Formel-1-Legende Eddie Jordan stirbt mit 76 Jahren

Eddie Jordan, der legendäre Formel-1-Teamchef und TV-Kommentator, verstarb im Alter von 76 Jahren in Kapstadt. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke im Motorsport.

Eddie Jordan, der ehemalige Formel-1-Teamchef und charismatische Fernsehkommentator, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Ire, der an aggressivem Prostatakrebs litt, verstarb am 20. März 2025 in Kapstadt, umgeben von seiner Familie. In einer Erklärung drückte seine Familie ihr tiefes Bedauern über den Verlust aus und bestätigte, dass Jordan friedlich im Kreis seiner Lieben entschlafen ist.

Jordan war bekannt für seinen schelmischen Charakter und seinen Erfolg als unabhängiger Teamchef in der Formel 1. Sein Team, das 1991 debütierte, gewann in 15 Jahren vier Grands Prix und war 1999 kurzzeitig im Kampf um die Fahrermeisterschaft involviert, bevor es 2005 verkauft wurde. Nach dem Verkauf seines Teams stieg Jordan als Fernsehkommentator ein, zuerst bei BBC Sport und später bei Channel 4, wo er für seine Fähigkeit, große Neuigkeiten zu verbreiten, bekannt war.

Damon Hill, der 1996 Weltmeister wurde und 1998 Jordans ersten Grand Prix-Sieg errang, würdigte Jordan als bedeutenden Einfluss im Motorsport. „Eddie hatte einen großen Einfluss auf mich und viele Menschen im Motorsport und auf der ganzen Welt. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben“, sagte Hill gegenüber BBC Sport. Bis zuletzt war Jordan aktiv und äußerte am St. Patrick’s Day seine Pläne für den London Irish Rugby Football Club, dessen Schirmherr er kürzlich geworden war.

(Foto: EPA-EFE/GERO BRELOER)

Rock’n’Roll-Image

Eddie und sein Team, der Jordan Grand Prix, waren bekannt für ihr Rock’n’Roll-Image und ihre Fähigkeit, über den Erwartungen zu performen. Viele erfolgreiche F1-Fahrer, darunter Michael Schumacher und Damon Hill, starteten ihre Karrieren bei ihm. Hill beschrieb Jordan als „gesellig“ und „respektlos“ und betonte seinen positiven Einfluss auf viele Menschen. „Es gibt keine einzige Person, in dieser Ära und seitdem, die nicht in irgendeiner Weise positiv von Eddie beeinflusst wurde. Er gab viel für wohltätige Zwecke. Er hörte nie auf, er verschwendete keine einzige Sekunde seines Lebens und er belebte jeden, der in seiner Nähe war. Es ist ein großer Verlust“, fügte Hill hinzu.

Jordan führte einen extravaganten Lebensstil und hatte zahlreiche Freunde im Showbusiness. Er war auch Schlagzeuger in einer Band namens Eddie & The Robbers. Jordan ermöglichte Schumacher 1991 beim Großen Preis von Belgien sein F1-Debüt, bevor Schumacher zum Benetton-Team wechselte. Nach finanziell schwierigen Jahren schloss Jordan 1996 einen bedeutenden Sponsorenvertrag mit Benson & Hedges, was es ihm erlaubte, sein Team zu einem Spitzenreiter zu entwickeln. Der erste Sieg des Teams kam 1998 beim regnerischen Großen Preis von Belgien durch Damon Hill. Heinz-Harald Frentzen, der 1999 zu Jordan kam, gewann zwei Rennen und kämpfte kurzzeitig um den Titel.

Der letzte Sieg des Teams wurde 2003 von Giancarlo Fisichella beim Großen Preis von Brasilien errungen, nach einer Korrektur des Ergebnisses.

(Foto: EPA/FRANK MAY)

Teamverkauf und Vermächtnis

Das Team wurde 2005 an Alex Shnaider verkauft und ist seither unter verschiedenen Namen bekannt, aktuell als Aston Martin. Jordans letzte bedeutende Beteiligung in der F1 war die Vermittlung des Wechsels von Designlegende Adrian Newey zu Aston Martin.

F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali äußerte sich tief betroffen über Jordans Tod und betonte dessen unerschöpfliche Energie und Fähigkeit, Menschen zum Lächeln zu bringen. „Eddie war ein Protagonist einer Ära der F1 und er wird sehr vermisst werden. In diesem Moment der Trauer sind meine Gedanken und die der gesamten Formel-1-Familie bei seiner Familie und seinen Lieben.“